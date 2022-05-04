Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье – украинская разведка

В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии Фото: depositphotos.com

"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой специальной операции против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии.

По оценкам экспертов, количество боеспособного и мотивированного личного состава группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы не превышает 300 человек. Их основная задача – охрана складов боеприпасов в селе Колбасная.

"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7–8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также не имеют материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", – отметили в Минобороны.

По данным украинской разведки, потенциально Приднестровье может быть использовано россиянами в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы. Однако это возможно только в случае создания сухопутного коридора из РФ через территорию южных областей Украины.

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