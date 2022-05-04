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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье – украинская разведка

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В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии
В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии
Фото: depositphotos.com

Российские власти искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье. Об этом 4 мая в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой специальной операции против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии.

По оценкам экспертов, количество боеспособного и мотивированного личного состава группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы не превышает 300 человек. Их основная задача – охрана складов боеприпасов в селе Колбасная.

"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7–8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также не имеют материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", – отметили в Минобороны.

По данным украинской разведки, потенциально Приднестровье может быть использовано россиянами в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы. Однако это возможно только в случае создания сухопутного коридора из РФ через территорию южных областей Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной" и там уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в которой высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ".

По данным британской The Times, Кремль уже принял решение атаковать Молдову.

В Минобороны Украины 4 мая заявили, что сейчас не видят большой угрозы со стороны Приднестровья.

Теги: Россия, Украина, Приднестровье, разведка, боеприпасы, Минобороны, война России против Украины, войска
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