Россияне искусственно нагнетают ситуацию в Приднестровье – украинская разведка

"Осознавая отсутствие заметных успехов в так называемой специальной операции против Украины и эффективность действий украинских подразделений, оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость угрозы нападения российских и пророссийских вооруженных формирований с территории Приднестровья", – говорится в сообщении.
В Минобороны считают, что нагнетая ситуацию в Приднестровье, противник пытается "распылить" силы украинской армии.
По оценкам экспертов, количество боеспособного и мотивированного личного состава группы российских войск в Приднестровском регионе Молдовы не превышает 300 человек. Их основная задача – охрана складов боеприпасов в селе Колбасная.
"Более половины всех находящихся на хранении боеприпасов исчерпали свой срок годности и не подлежат транспортировке. Только 7–8 тыс. тонн исправны и могут быть использованы. Около двух третей всей боевой техники на территории Приднестровья полностью или частично не боеспособны, а также не имеют материальных средств и производственных мощностей для ее ремонта и восстановления", – отметили в Минобороны.
По данным украинской разведки, потенциально Приднестровье может быть использовано россиянами в качестве плацдарма для налаживания линий поставок и обеспечения развертывания российской группировки на территории Молдовы. Однако это возможно только в случае создания сухопутного коридора из РФ через территорию южных областей Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.
1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной" и там уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в которой высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ".
По данным британской The Times, Кремль уже принял решение атаковать Молдову.
В Минобороны Украины 4 мая заявили, что сейчас не видят большой угрозы со стороны Приднестровья.