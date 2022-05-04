Минобороны Украины сейчас не видит большой угрозы со стороны Приднестровья

Мотузяник: РФ постоянно нагнетает ситуацию, чтобы запугать местное население, что будто бы есть угроза Приднестровью со стороны Украины Фото: armyinform.com.ua

"Скажу лишь, что там непростая ситуация. По состоянию на сейчас мы не видим огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но тем не менее Генеральный Штаб внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, что там происходит на данный момент", – сказал Мотузяник.

По его словам, за последние сутки существенных изменений в непризнанном Приднестровье не было, но в целом там сложная ситуация с безопасностью.

"Местная власть там запретила любые мероприятия, в том числе на территории военных объектов или воинских частей. Российские подразделения, которые находятся в Приднестровье, находятся в полной боевой готовности. Местные вооруженные формирования Приднестровья также в усиленном режиме несут свою службу. Кроме того, там РФ постоянно нагнетает ситуацию, чтобы запугать местное население, что будто бы есть угроза Приднестровью со стороны Украины. Но это абсолютная ерунда. Российская пропаганда выдумывает, что какие-то украинские беспилотники якобы летают над складами оружия и боеприпасов. Все это абсолютно не отвечает действительности", – сказал Мотузяник.

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