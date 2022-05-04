Минобороны Украины сейчас не видит большой угрозы со стороны Приднестровья

"Скажу лишь, что там непростая ситуация. По состоянию на сейчас мы не видим огромной угрозы для Украины со стороны Приднестровья, но тем не менее Генеральный Штаб внимательно мониторит ситуацию и следит за тем, что там происходит на данный момент", – сказал Мотузяник.
По его словам, за последние сутки существенных изменений в непризнанном Приднестровье не было, но в целом там сложная ситуация с безопасностью.
"Местная власть там запретила любые мероприятия, в том числе на территории военных объектов или воинских частей. Российские подразделения, которые находятся в Приднестровье, находятся в полной боевой готовности. Местные вооруженные формирования Приднестровья также в усиленном режиме несут свою службу. Кроме того, там РФ постоянно нагнетает ситуацию, чтобы запугать местное население, что будто бы есть угроза Приднестровью со стороны Украины. Но это абсолютная ерунда. Российская пропаганда выдумывает, что какие-то украинские беспилотники якобы летают над складами оружия и боеприпасов. Все это абсолютно не отвечает действительности", – сказал Мотузяник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.
1 мая Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Приднестровье "продолжают готовить к войне с Украиной" и там уже напечатан большой тираж газеты "Приднестровье", датированный 2 мая, в которой высказывается просьба "привлечь вооруженные силы "ПМР" в действиях армии РФ".
По данным британской The Times, Кремль уже принял решение атаковать Молдову.