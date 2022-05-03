Для РФ нереально получить сухопутный коридор к Приднестровью до 9 мая – Данилов

Данилова спросили о сухопутном коридоре к Приднестровью, "аппетитах РФ относительно Молдовы" и готовности Украины к этому.
"Что касается суше к Молдове, о которой они мечтают к 9 мая, – я могу сказать, что это нереальная вещь. От слова "совсем", – ответил секретарь СНБО.
Он сказал, что по информации украинской военной разведки, в РФ 9 мая могут объявить всеобщую мобилизацию.
"Насколько это поможет им и как превратится в проблему внутри России для Путина – сложно сказать. Но то, что на сегодняшний день идет воевать в нашу страну, – наши Вооруженные силы с этим справятся", – добавил он.
По данным Данилова, мотивации в армии РФ "уже никакой нет", а часть военных "в глаза не видели" некоторые приборы, которыми пользуются граждане Украины "всю жизнь".
Украина понимает, что происходит на территории Молдовы, продолжил он.
Данилов считает, что украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, а также на этом участке границы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "ПМР" объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.
Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.
22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.
После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.
27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.