Для РФ нереально получить сухопутный коридор к Приднестровью до 9 мая – Данилов

Украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, считает Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Данилова спросили о сухопутном коридоре к Приднестровью, "аппетитах РФ относительно Молдовы" и готовности Украины к этому.

"Что касается суше к Молдове, о которой они мечтают к 9 мая, – я могу сказать, что это нереальная вещь. От слова "совсем", – ответил секретарь СНБО.

Он сказал, что по информации украинской военной разведки, в РФ 9 мая могут объявить всеобщую мобилизацию.

"Насколько это поможет им и как превратится в проблему внутри России для Путина – сложно сказать. Но то, что на сегодняшний день идет воевать в нашу страну, – наши Вооруженные силы с этим справятся", – добавил он.

По данным Данилова, мотивации в армии РФ "уже никакой нет", а часть военных "в глаза не видели" некоторые приборы, которыми пользуются граждане Украины "всю жизнь".

Украина понимает, что происходит на территории Молдовы, продолжил он.

Данилов считает, что украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, а также на этом участке границы.

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