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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для РФ нереально получить сухопутный коридор к Приднестровью до 9 мая – Данилов

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Украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, считает Данилов
Украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, считает Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает невозможным, чтобы Россия пробила сухопутный коридор к Приднестровью (Молдова). Такое мнение он высказал 2 мая в эфире национального телемарафона, который транслирует в том числе канал "Рада".

Данилова спросили о сухопутном коридоре к Приднестровью, "аппетитах РФ относительно Молдовы" и готовности Украины к этому. 

"Что касается суше к Молдове, о которой они мечтают к 9 мая, – я могу сказать, что это нереальная вещь. От слова "совсем", – ответил секретарь СНБО. 

Он сказал, что по информации украинской военной разведки, в РФ 9 мая могут объявить всеобщую мобилизацию. 

"Насколько это поможет им и как превратится в проблему внутри России для Путина – сложно сказать. Но то, что на сегодняшний день идет воевать в нашу страну, – наши Вооруженные силы с этим справятся", – добавил он. 

По данным Данилова, мотивации в армии РФ "уже никакой нет", а часть военных "в глаза не видели" некоторые приборы, которыми пользуются граждане Украины "всю жизнь". 

Украина понимает, что происходит на территории Молдовы, продолжил он.  

Данилов считает, что украинские военные "готовы к любому развитию событий" в приграничных регионах с Молдовой, а также на этом участке границы. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Приднестровье – это административная единица в составе Молдовы, имеет права автономии. В 1990 году на этой территории "ПМР" объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Мировым сообществом независимость "ПМР" не признана. Парламентская ассамблея Совета Европы в 2022 году официально признала регион оккупированной РФ территорией.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

27 апреля Санду признала: вооруженные силы Молдовы в упадке. Она анонсировала модернизацию армии и укрепление обороноспособности страны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, СНБО, граница, вторжение, война России против Украины, Алексей Данилов
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