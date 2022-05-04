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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В богатой общей истории евреев и украинцев теперь прибавилось страниц". Ермак ожидает от Израиля "более проукраинской позиции"

Ермак: Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для всего еврейского народа во всем мире
Ермак: Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, но и для всего еврейского народа во всем мире
Фото: Андрій Єрмак / Facebook

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал Израиль стать на сторону Украины. Об этом он написал в Telegram 4 мая, комментируя резонансные заявления российского МИД.

"Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины. Подчеркнул это в интервью The Times of Israel, комментируя антисемитские заявления МИД РФ и лично [главы МИД РФ] Сергея Лаврова. Его заявление о "еврейской крови" Гитлера – это больше, чем моветон. Это не просто отрицание Холокоста и обвинение его жертв. Это тот же ревизионизм в истории, с которым, вроде бы, борется Москва", – написал Ермак. 

По мнению главы ОП, отрицание Россией права на существование украинского государства и украинского народа, жестокость, с которой российские войска пытают и казнят украинских мирных граждан, систематическое уничтожение культурного наследия Украины – "слишком много в этих действиях напоминает о взглядах и практиках нацистов".

"В богатой общей истории евреев и украинцев теперь прибавилось страниц. Поэтому я призвал Израиль жестко и решительно реагировать на пренебрежительную и преступную российскую политику, призывал стать на сторону Украины. Потому что все люди, которые поддерживают добро, демократию, свободу должны верить, что Украина обязательно победит", – написал Ермак.

The Times of Israel в свою очередь сообщает, что Ермак в интервью изданию рассказал о своих еврейских корнях и отметил, что Израиль во многом является образцом для Украины. В частности, он упомянул решимость Израиля после Второй мировой войны обеспечить, чтобы нацистские военные преступники предстали перед правосудием, а также способность создать прочную экономику, несмотря на постоянный военный конфликт.

Он  также заявил ожидает, что комментарии России и ее военные преступления, о которых становится известно все больше, "сделают позицию израильского правительства более проукраинской".

"Это еще раз показало, что Россия представляет экзистенциальную угрозу не только для Украины, где проживает не менее 100 тыс. евреев, но и для всего еврейского народа во всем мире", – сказал Ермак

Издание отмечает, что Израиль пытался "найти баланс между поддержкой Украины и сохранением открытых связей с Россией, к неудовольствию Киева". В первые недели войны премьер-министр Нафтали Беннет провел несколько телефонных разговоров с президентами обеих стран, стремясь помочь договориться о прекращении огня. В то же время Израиль отклонил запросы Киева и Запада на военную технику, отправив вместо этого около 100 тонн гуманитарной помощи и на шесть недель организовав полевой госпиталь на западе Украины.

"В последние недели Иерусалим, похоже, немного отошел от своего прежнего подхода, согласившись направить шлемы и бронежилеты спасателям в Украине и прямо обвинив Россию в военных преступлениях", – отметили в The Times of Israel. 

Контекст:

С начала мая между Россией и Израилем разгорелся скандал: глава МИД РФ 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни".

В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы. 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.

Израиль потребовал извинений от Лаврова. Глава МИД Израиля подчеркнул, что власти страны прилагают все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с РФ, "но есть черта, и на этот раз она перейдена". Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.

Сегодня, когда в Израиле проходит День памяти погибших в войнах Израиля и жертв терроризма, официальные лица РФ, по данным СМИ, принимают в РФ делегацию исламистского движения ХАМАС

Теги: Израиль, Сергей Лавров, евреи, война России против Украины, Андрей Ермак, МИД РФ
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