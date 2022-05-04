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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ сообщили, что делегация ХАМАС прибыла в Москву для переговоров с дипломатами

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Представители ХАМАС приехали в Москву по приглашению МИД РФ
Представители ХАМАС приехали в Москву по приглашению МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Делегация движения ХАМАС 4 мая приехала в Москву для переговоров с официальными лицами РФ. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Во главе делегации – замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По данным ТАСС, на переговорах планируют обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, "палестинское досье и отношения с РФ".

Al Mayadeen сообщил, что представители ХАМАС приехали в Москву по приглашению МИД РФ. Планируется встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Не исключено, что делегация встретится и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, если позволит его график. Кроме того, делегация проведет встречи в Государственной думе и Совете Федерации", – отметили в сообщении.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что встреча проходит в день, когда в Израиле отмечают День памяти погибших в войнах Израиля и жертв терроризма, "за смертью которых стоит тот же ХАМАС", открыто декларирующий уничтожение еврейского народа.

"Русня очень любит такой мерзкий символизм для устрашения оппонентов. В Москве решили, что встреча россиян с террористами, которых уничтожает Израиль на протяжении всей своей истории, должна его очень испугать и заставить склониться перед Кремлем", – считает Цаплиенко.

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль пребывает в состоянии конфликта с арабскими странами, с которыми находится в одном регионе, в том числе с частично признанным государством Палестиной. Дипломатические отношения между странами не установлены, Израиль не признает независимость Палестины как государства до окончательного разрешения вопросов о территориях, границах, столице и беженцах, а Палестинская национальная администрация не признает право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Ситуация дополнительно осложнилась после захвата власти движением ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. Тем не менее между израильскими и палестинскими властями есть постоянный контакт и множество договоренностей, а также торговые отношения.

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Последнее масштабное обострение произошло весной 2021 года после судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

После того как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. По данным ЦАХАЛ, за 11 дней конфликта представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Теги: Израиль, переговоры, террористы, ХАМАС, Андрей Цаплиенко, МИД РФ
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