СМИ сообщили, что делегация ХАМАС прибыла в Москву для переговоров с дипломатами

Во главе делегации – замглавы политбюро движения Муса Абу Марзук. По данным ТАСС, на переговорах планируют обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, "палестинское досье и отношения с РФ".

Al Mayadeen сообщил, что представители ХАМАС приехали в Москву по приглашению МИД РФ. Планируется встреча с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Не исключено, что делегация встретится и с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, если позволит его график. Кроме того, делегация проведет встречи в Государственной думе и Совете Федерации", – отметили в сообщении.

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что встреча проходит в день, когда в Израиле отмечают День памяти погибших в войнах Израиля и жертв терроризма, "за смертью которых стоит тот же ХАМАС", открыто декларирующий уничтожение еврейского народа.

"Русня очень любит такой мерзкий символизм для устрашения оппонентов. В Москве решили, что встреча россиян с террористами, которых уничтожает Израиль на протяжении всей своей истории, должна его очень испугать и заставить склониться перед Кремлем", – считает Цаплиенко.