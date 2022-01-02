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Израиль сообщил об ударе по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

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Израиль ответил на удары из Газы
Израиль ответил на удары из Газы
Фото: ЕРА (архив)

1 января из сектора Газа в сторону Израиля были выпущены две ракеты. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Twitter.

"Согласно протоколу, срабатывание сирен и перехват не производились, поскольку ракеты упали в море у побережья в центральной части Израиля", – говорится в сообщении. 

В ответ Израиль нанес удары по заводу по производству ракет и военным постам движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии.

О жертвах и пострадавших в обоих случаях не сообщается. 

Палестинский Telegram-канал Paltimes сообщает, что удары авиации и артиллерии Израиля были нанесены по объекту в окрестностях города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, а также по контрольно-пропускному пункту на севере сектора.

Контекст:

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль находится в состоянии конфликта с арабскими странами, с которыми находится в одном регионе, в том числе частично признанным государством Палестиной. Дипломатические отношения между странами не установлены, Израиль не признает независимость Палестины как государства до окончательного разрешения вопросов о территориях, границах, столице и беженцах, а Палестинская национальная администрация не признает право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Ситуация дополнительно осложнилась после захвата власти движением ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. Тем не менее, между израильскими и палестинскими властями есть постоянный контакт и множество договоренностей, а также торговые отношения. 

Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Последнее масштабное обострение произошло весной 2021 года после судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

После того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. По данным ЦАХАЛ), за 11 дней конфликта представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. 

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.

Теги: Израиль, Палестина, военные, ХАМАС, обстрелы, ракеты, ЦАХАЛ
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