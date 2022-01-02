Израиль сообщил об ударе по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

"Согласно протоколу, срабатывание сирен и перехват не производились, поскольку ракеты упали в море у побережья в центральной части Израиля", – говорится в сообщении.

This morning, 2 rockets were fired from Gaza toward Israel.



According to protocol, no sirens were sounded and no interception took place as the rockets landed in the sea off the coast of central Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

В ответ Израиль нанес удары по заводу по производству ракет и военным постам движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии.

As fireworks lit up the skies to celebrate #NewYear2022 around the world, a different type of fire came from Gaza—terrorist rocket-fire toward Israel.



In response, we just struck Hamas sites in Gaza, incl. a rocket manufacturing site & military posts used for terrorist activity. pic.twitter.com/mncbxQ3RhN — Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

О жертвах и пострадавших в обоих случаях не сообщается.

Палестинский Telegram-канал Paltimes сообщает, что удары авиации и артиллерии Израиля были нанесены по объекту в окрестностях города Хан-Юнис в южной части сектора Газа, а также по контрольно-пропускному пункту на севере сектора.