Ливан выпустил по Израилю две ракеты. ЦАХАЛ нанес ответный удар

Система противовоздушной обороны "Железный купол" сбила одну из ракет. Вторая упала на открытой местности. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Артиллерийские силы ЦАХАЛ атаковали территорию Ливана в ответ на ракетные запуски из Ливана по Израилю сегодня утром, отметила позже пресс-служба минобороны Израиля.

Министр обороны Израиля Бени Ганц в эфире израильской государственной радиостанции Kan заявил, что это первый ракетный обстрел из Ливана с момента приведения к присяге 13 июня нового израильского правительства во главе с Нафтали Беннетом. Армия обороны Израиля выясняет, кто несет ответственность за обстрел, причастность ливанской группировки "Хезболла" к ракетным обстрелам не доказали.