Израиль нанес авиаудары по военному заводу в секторе Газа

Таким образом израильская армия ответила на волну поджогов с помощью воздушных шаров, совершенных накануне. Власти Израиля заявили, что завод использовался ХАМАС для разработки и изготовления вооружения.

"Армия обороны Израиля будет решительно реагировать на все попытки террора со стороны сектора Газа", – заявили израильские военные.

О жертвах в результате авиаудара не сообщается.

Запущенные из Газы 1 июля воздушные шары вызвали четыре пожара возле израильских городов, нарушив более чем двухнедельную тишину, установившуюся после эскалации конфликта между Палестиной и Израилем, сообщили журналисты.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках "помешать праздновать Рамадан".

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей. Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинского движения ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить "большой силой" на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня в ночь на 21 мая.