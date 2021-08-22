Палестинские мятежники ранили израильского солдата на границе с сектором Газа. ЦАХАЛ ответил

"Сегодня днем сотни палестинских мятежников собрались у забора безопасности в северной части Газы. Они подошли к ограждению, пытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. Мы ответили средствами разгона беспорядков", – говорится в сообщении.
1/— Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021
This afternoon, hundreds of Palestinian rioters gathered along the security fence in northern Gaza.
3/— Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021
An Israeli Border Police soldier was critically injured by live fire from Gaza and is currently receiving medical treatment at a hospital.
As of right now, all the rioters have been dispersed.
Армия обороны Израиля позднее отметила, что израильские военные нанесли удар по четырем объектам производства оружия и складам террористической организации ХАМАС в ответ на беспорядки на границе Израиля и Газы.
In response to the violent riots Hamas instigated on the Israel-Gaza border today, our forces just struck 4 Hamas weapons and storage manufacturing sites.— Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021
Times of Israel пишет, что израильский пограничник получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина с пистолетом подбежал к небольшой дыре в бетонной стене вдоль границы, несколько раз выстрелил и попал в пограничника.
Напряжение между Израилем и Палестиной обострилось в начале мая из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.
10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей. Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинского движения ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить "большой силой" на ракетный обстрел.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа.
Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.
20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня в ночь на 21 мая.