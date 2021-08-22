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Палестинские мятежники ранили израильского солдата на границе с сектором Газа. ЦАХАЛ ответил

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Израильские военные нанесли в ответ удар по объектам ХАМАС
Израильские военные нанесли в ответ удар по объектам ХАМАС
Фото: ЕРА (архив)

Солдат израильской пограничной полиции был тяжело ранен в результате огня из сектора Газа, его доставили в больницу. Об этом сообщила в Twitter Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 21 августа.

"Сегодня днем сотни палестинских мятежников собрались у забора безопасности в северной части Газы. Они подошли к ограждению, пытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. Мы ответили средствами разгона беспорядков", – говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля позднее отметила, что израильские военные нанесли удар по четырем объектам производства оружия и складам террористической организации ХАМАС в ответ на беспорядки на границе Израиля и Газы.

Times of Israel пишет, что израильский пограничник получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина с пистолетом подбежал к небольшой дыре в бетонной стене вдоль границы, несколько раз выстрелил и попал в пограничника.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной обострилось в начале мая из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей. Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум палестинского движения ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить "большой силой" на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа.

Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения. В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня в ночь на 21 мая.

Теги: Израиль, Палестина, оружие, взрыв, военные, ХАМАС, пограничники, обстрелы, конфликт, военнослужащий, ЦАХАЛ
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