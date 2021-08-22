Палестинские мятежники ранили израильского солдата на границе с сектором Газа. ЦАХАЛ ответил

"Сегодня днем сотни палестинских мятежников собрались у забора безопасности в северной части Газы. Они подошли к ограждению, пытались перелезть через него и бросили взрывные устройства в военнослужащих ЦАХАЛ. Мы ответили средствами разгона беспорядков", – говорится в сообщении.

1/

This afternoon, hundreds of Palestinian rioters gathered along the security fence in northern Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021

3/

An Israeli Border Police soldier was critically injured by live fire from Gaza and is currently receiving medical treatment at a hospital.



As of right now, all the rioters have been dispersed. — Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021

Армия обороны Израиля позднее отметила, что израильские военные нанесли удар по четырем объектам производства оружия и складам террористической организации ХАМАС в ответ на беспорядки на границе Израиля и Газы.

In response to the violent riots Hamas instigated on the Israel-Gaza border today, our forces just struck 4 Hamas weapons and storage manufacturing sites. — Israel Defense Forces (@IDF) August 21, 2021

Times of Israel пишет, что израильский пограничник получил огнестрельное ранение в голову. Мужчина с пистолетом подбежал к небольшой дыре в бетонной стене вдоль границы, несколько раз выстрелил и попал в пограничника.