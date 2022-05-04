"Дефицит кокаина заставил перейти на что-то потяжелее". Подоляк объяснил слова Захаровой об "израильских наемниках" в Украине

По ее словам, она видела некие "видео, фактуру и материалы", которые подтверждают это, но каких-либо подробностей или примеров не привела. Официальный представитель МИД заявила, что израильские политики, которые, по ее мнению, "раздули сейчас информационную кампанию", не захотят услышать информацию о наемниках.

Выступление Захаровой прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"В МИД России заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил Подоляк.

У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022

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