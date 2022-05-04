"Дефицит кокаина заставил перейти на что-то потяжелее". Подоляк объяснил слова Захаровой об "израильских наемниках" в Украине

По ее словам, она видела некие "видео, фактуру и материалы", которые подтверждают это, но каких-либо подробностей или примеров не привела. Официальный представитель МИД заявила, что израильские политики, которые, по ее мнению, "раздули сейчас информационную кампанию", не захотят услышать информацию о наемниках.
Выступление Захаровой прокомментировал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"В МИД России заявили, что рядом с нацистами "Азова" воюют израильские наемники. В апреле в Эстонии арестовали 3,5 т кокаина, который везли контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИД перейти на что-то потяжелее", – предположил Подоляк.
У МЗС Рф заявили, що поруч із нацистами «Азова» воюють ізраїльські найманці. У квітні в Естонії заарештували 3,5 т кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче. pic.twitter.com/diWvWftHQQ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 4, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала мая между Россией и Израилем разгорелся скандал: глава МИД РФ Сергей Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.
Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.
Сегодня, когда в Израиле проходит День памяти погибших в войнах Израиля и жертв терроризма, официальные лица РФ, по данным СМИ, принимают в РФ делегацию исламистского движения ХАМАС.