Россия ввела санкции против Японии за "антироссийскую кампанию"

МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию для высокопоставленных японских чиновников Фото: depositphotos.com

Под санкции попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, госминистр по делам Окинавы и севера, глава штаба по разработке мер в отношении Северных территорий при канцелярии кабинета министров Косабуро Нисимэ, министры иностранных дел, финансов, обороны, юстиции и другие чиновники, а также депутаты, ученые и журналисты – всего 63 человека.

В качестве причин для введения санкций названы "беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы", а также "практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны".