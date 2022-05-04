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Россия ввела санкции против Японии за "антироссийскую кампанию"

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МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию для высокопоставленных японских чиновников
МИД РФ объявил о запрете на въезд в Россию для высокопоставленных японских чиновников 
Фото: depositphotos.com

Россия ввела санкции против Японии – запретила въезд в страну японским премьеру и министрам, членам парламента, представителям СМИ и университетов. Об этом сообщается 4 мая на сайте МИД РФ.

Под санкции попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, госминистр по делам Окинавы и севера, глава штаба по разработке мер в отношении Северных территорий при канцелярии кабинета министров Косабуро Нисимэ, министры иностранных дел, финансов, обороны, юстиции и другие чиновники, а также депутаты, ученые и журналисты – всего 63 человека. 

В качестве причин для введения санкций названы "беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы", а также "практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны". 

Контекст:

23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".

28 февраля, на пятый день после вторжения РФ, Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.

8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и "разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях".

Министерство иностранных дел Японии 12 апреля утвердило санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину. 

Кроме того, Япония несколько раз напомнила РФ, что считает часть Курильских островов своей территорией, оккупированной Россией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Теги: Россия, Япония, санкции, Курильские острова, Фумио Кисида, МИД РФ
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