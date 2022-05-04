Россия ввела санкции против Японии за "антироссийскую кампанию"

Под санкции попали премьер-министр Фумио Кисида, генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, госминистр по делам Окинавы и севера, глава штаба по разработке мер в отношении Северных территорий при канцелярии кабинета министров Косабуро Нисимэ, министры иностранных дел, финансов, обороны, юстиции и другие чиновники, а также депутаты, ученые и журналисты – всего 63 человека.
В качестве причин для введения санкций названы "беспрецедентная антироссийская кампания, допускающая неприемлемую риторику в адрес России, в том числе клевету и прямые угрозы", а также "практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны".
23 февраля, после признания президентом РФ Владимиром Путиным группировок "ЛНР" и "ДНР", власти Японии решили ввести санкции – они объявили о намерении запретить выдачу виз жителям ОРДЛО, а также ввести запрет на импорт и экспорт из оккупированного Донбасса и заморозку активов представителей "ЛДНР".
28 февраля, на пятый день после вторжения РФ, Япония заявила о готовности предоставить Украине еще $100 млн помощи к уже одобренной ранее поддержке в $100 млн.
8 марта посол Украины в Японии Сергей Корсунский сообщил, что Япония передает Вооруженным силам Украины бронежилеты, шлемы, палатки, зимнюю одежду, медикаменты, генераторы, камеры и "разнообразное снаряжение для использования в чрезвычайных ситуациях".
Министерство иностранных дел Японии 12 апреля утвердило санкции в отношении 398 россиян и 28 российских организаций в ответ на вторжение России в Украину.
Кроме того, Япония несколько раз напомнила РФ, что считает часть Курильских островов своей территорией, оккупированной Россией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.