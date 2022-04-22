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Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными РФ

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Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой
Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой
Фото: depositphotos.com

Япония впервые с 2003 года в своей Синей книге дипломатии указала, что Северные территории (принятое в Японии название для островов Курильской гряды Шикотан, Кунашир и Итуруп, а также архипелага Хабомаи) незаконно оккупированы Россией.

Синюю книгу презентовали 22 апреля на заседании правительства, сообщает NHK.

"Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются неотъемлемой частью территории Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией", – цитирует определение из справочника агентство Kyodo News.

Формулировка "неотъемлемая часть" появилась в документе впервые с 2011 года.

В документе сказано, что переговоры между Японией и РФ о мирном договоре находятся "не в той ситуации, когда можно говорить о перспективах".

Япония осуждает агрессию России против Украину и призывает Москву прислушаться к позиции мирового сообщества, вывести свои войска из Украины и соблюдать нормы международного права. Полномасштабное вторжение РФ в документе называют возмутительным и "подрывающим основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии".

Контекст:

Синяя книга дипломатии публикуется с 1957 года, это документ, обобщающий дипломатическую политику Японии, его готовит министерство иностранных дел.

После Второй мировой войны острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи вошли в состав СССР. Россия их называет Южными Курилами, Япония считает их своими территориями, оккупированными СССР, и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио. Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий. Однако секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга в тот же день заявил, что до решения территориального спора о Курильских островах это невозможно. Впоследствии переговоры о Курилах застопорились.

Япония активно поддерживает Украину с момента признания Россией независимости территорий, оккупированных группировками "ЛНР" и "ДНР". В частности, власти страны решили ввести санкции против "ЛДНР" и заморозить активы ряда граждан РФ.

8 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Курильские острова принадлежат Японии. Предыдущее правительство избегало таких формулировок, надеясь достичь прогресса по мирному договору между РФ и Японией. 21 марта Россия заявила, что прекращает переговоры о заключении мирного договора с Японией и упраздняет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова.

Министр обороны Украины Алексей Резников в сообщении о разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси 16 марта упоминал, что одной из тем беседы были вопросы деоккупации Донбасса, Крыма и Северных территорий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Япония, Курильские острова, война России против Украины
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