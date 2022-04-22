Япония впервые с 2003 года официально назвала Курилы незаконно оккупированными РФ

Из-за спора о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой Фото: depositphotos.com

Синюю книгу презентовали 22 апреля на заседании правительства, сообщает NHK.

"Северные территории – это острова, над которыми Япония имеет суверенитет и которые являются неотъемлемой частью территории Японии, но в настоящее время незаконно оккупированы Россией", – цитирует определение из справочника агентство Kyodo News.

Формулировка "неотъемлемая часть" появилась в документе впервые с 2011 года.

В документе сказано, что переговоры между Японией и РФ о мирном договоре находятся "не в той ситуации, когда можно говорить о перспективах".

Япония осуждает агрессию России против Украину и призывает Москву прислушаться к позиции мирового сообщества, вывести свои войска из Украины и соблюдать нормы международного права. Полномасштабное вторжение РФ в документе называют возмутительным и "подрывающим основы международного порядка не только в Европе, но и в Азии".