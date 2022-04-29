Украина и Япония подписали соглашение о кредите на $100 млн на льготных условиях – Минфин

Япония предоставит Украине кредит на льготных условиях.
"Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов. Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет, процентная ставка – 1% годовых", – пояснили в министерстве.
Япония также предоставит Украине грант на $2,3 млн, его направят на закупку медицинского оборудования.
Представители правительства Японии отметили, что продолжат поддерживать Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
По данным министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти $90 млрд. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. По его словам, правительство планирует отстроить инфраструктуру за один-два года.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 апреля поставил задачу своей команде подготовить план послевоенного восстановления Украины