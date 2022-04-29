Украина и Япония подписали соглашение о кредите на $100 млн на льготных условиях – Минфин

Япония предоставит Украине кредит на льготных условиях.

"Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов. Срок погашения кредита – 30 лет, в том числе льготный период – 10 лет, процентная ставка – 1% годовых", – пояснили в министерстве.

Япония также предоставит Украине грант на $2,3 млн, его направят на закупку медицинского оборудования.

Представители правительства Японии отметили, что продолжат поддерживать Украину.

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