Главный раввин РФ предложил Лаврову извиниться за антисемитские высказывания

Лазар назвал шокирующими слова дипломата о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи" и что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера были еврейские корни.
"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", – считает Лазар.
Агентство назвало необычным поведение раввина, так как в РФ представители духовенства поддерживают агрессию России против Украины.
Журналисты отметили, что Лазар "имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным".
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал комментарии Лаврова гнусными и оскорбительными для Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа. "Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит", – подчеркнул Кулеба.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.
Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.