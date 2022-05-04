Главный раввин РФ предложил Лаврову извиниться за антисемитские высказывания

Израиль потребовал извинений от Лаврова, но в МИД РФ не извинились Фото: EPA

Лазар назвал шокирующими слова дипломата о том, что "самые ярые антисемиты, как правило, евреи" и что у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера были еврейские корни.

"Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку. Думаю, тогда можно было бы считать инцидент исчерпанным и перевернуть страницу", – считает Лазар.

Агентство назвало необычным поведение раввина, так как в РФ представители духовенства поддерживают агрессию России против Украины.

Журналисты отметили, что Лазар "имеет тесные связи с президентом России Владимиром Путиным".