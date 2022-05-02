"Достали с того света даже Кобзона". В МИД РФ раскритиковали приезд Джоли в Украину, МИД Украины ответил

Джоли прибыла с визитом в Украину, она встречается с детьми, переселенцами и волонтерами Фото: EPA

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 1 мая, что Джоли "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации гражданских из Мариуполя.

"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине", – написала Захарова и повторила пропагандистские тезисы о том, что минобороны РФ якобы раньше объявляло гуманитарные коридоры из Мариуполя, но украинские военные "держат в заложниках гражданских на "Азовстали". О российских обстрелах объявленных коридоров она не упомянула.

"Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться", – заявила Захарова.

В свою очередь Николенко отметил, что "МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли".

"Нравится, не нравится – а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", – написал в ответ Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что для РФ реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией.

"Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина", – добавил Николенко.

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