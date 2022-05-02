ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Достали с того света даже Кобзона". В МИД РФ раскритиковали приезд Джоли в Украину, МИД Украины ответил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джоли прибыла с визитом в Украину, она встречается с детьми, переселенцами и волонтерами
Джоли прибыла с визитом в Украину, она встречается с детьми, переселенцами и волонтерами
Фото: EPA

Как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель приезда в Украину американской актрисы, посла доброй воли ООН Анджелины Джоли, мир увидел достаточно доказательств варварства РФ, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом он написал в Facebook.

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 1 мая, что Джоли "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации гражданских из Мариуполя.

"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине", – написала Захарова и повторила пропагандистские тезисы о том, что минобороны РФ якобы раньше объявляло гуманитарные коридоры из Мариуполя, но украинские военные "держат в заложниках гражданских на "Азовстали". О российских обстрелах объявленных коридоров она не упомянула. 

"Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться", – заявила Захарова. 

В свою очередь Николенко отметил, что "МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли".

"Нравится, не нравится – а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", – написал в ответ Николенко.

Спикер МИД подчеркнул, что для РФ реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией.

"Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина", – добавил Николенко.

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10226732847802549

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.

Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.

Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.

Теги: МИД, МИД Украины, Иосиф Кобзон, Мариуполь, Анджелина Джоли, война России против Украины, Мария Захарова, Олег Николенко, МИД РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
"Грешки у каждого есть". Киркоров пригрозил пропагандистке Симоньян покопаться в ее грязном белье после заявления в адрес Галкина и Пугачевой
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
46-летний украинский ведущий во время войны выехал из Украины. Он засветился в Берлине в компании жены мэра Киева. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
Общалась, играла и обнималась. Джоли встретилась с детьми из Луганской области в реабилитационном центре Борислава. Фото
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
"Меня поразила эта просьба". Вакарчук рассказал, по чьей просьбе почти за месяц написал песню "Місто Марії", посвященную защитникам Мариуполя
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
  "Это и в меня стреляют сейчас тоже. Поэтому нельзя молчать". Российский актер высказался о войне против Украины
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
"А что вы удивляетесь? Украина – центр Вселенной", "Теперь цены на аренду оправданы". Реакция сетей на неожиданный приезд Джоли во Львов
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Во время пребывания Джоли во Львове прозвучала воздушная тревога. Актриса среагировала. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
  Телохранитель рассмешил Деппа ответом на вопрос о его пенисе во время заседания суда против его экс-жены Херд. Видео
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
"Для всех этот визит был неожиданностью. Многие не могли поверить, что это она". Джоли встретилась во Львове с переселенцами и волонтерами
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  Астафьева призналась, что Loboda, которая месяц замалчивала нападение РФ на Украину, заблокировала ее в соцсетях
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
  "Война – она всех уравняла". Полякова призналась, что едет в тур по США, чтобы помочь своим музыкантам из теробороны
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
"Так скромно. Без понтов и пафоса". Джоли прибыла в Украину – актриса посетила львовскую кофейню. Видео
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
Роналду показал новорожденную дочь, брат которой умер во время родов две недели назад
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  "Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
  Астафьева о выступающей в Кремле Повалий: Я когда-то на нее говорила "мама". Мне так стыдно. Это даже не люди, это расходный материал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я никогда в жизни больше не ощущал такого запаха". Российский актер рассказал, чем пахнет от Путина (490610)
2
"Позорные артисты". Коллега Марченко по "Х-фактору" Соседов высказался о Галкине и Хаматовой (244040)
3
"Война, говорите?" Билозир после ответа Поляковой обвинила ее в хайпе и припомнила певице кокошник (131359)
4
"Это очень личные причины. Это месть". Смольянинов рассказал, почему Путин начал войну против Украины (82813)
5
Ефросинина о телефонном разговоре с Галкиным: Он потерял все. Замка уже нет. Готовится уголовное дело (42535)
6
"Я отписалась, я не поддерживаю вообще". Ефросинина рассказала, почему не стала бы давать интервью Собчак, как это сделала Полякова (39394)
7
Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап, и показала новые совместные фото (35075)
8
"Не жди, мам, не вернусь. Не звони, пап, твоя дочь стала другой". Замалчивающая войну Тодоренко в песне обратилась к родителям-одесситам (28533)
 
 
 
 