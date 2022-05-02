"Достали с того света даже Кобзона". В МИД РФ раскритиковали приезд Джоли в Украину, МИД Украины ответил

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила 1 мая, что Джоли "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации гражданских из Мариуполя.
"Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине", – написала Захарова и повторила пропагандистские тезисы о том, что минобороны РФ якобы раньше объявляло гуманитарные коридоры из Мариуполя, но украинские военные "держат в заложниках гражданских на "Азовстали". О российских обстрелах объявленных коридоров она не упомянула.
"Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вел переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звезды же умеют только пиариться", – заявила Захарова.
В свою очередь Николенко отметил, что "МИД РФ взволновал приезд в Украину посла доброй воли ООН Анджелины Джоли".
"Нравится, не нравится – а Москве придется смириться с новой реальностью: Украина может позвонить "самому раскрученному представителю всего мира", а Россия – нет. От российского режима сейчас открещиваются даже маргинальные звезды зарубежного шоу-бизнеса. Как бы ни пытались в Москве дискредитировать цель поездки американской актрисы, мир увидел достаточно доказательств варварства путинской России из-за войны против Украины", – написал в ответ Николенко.
Спикер МИД подчеркнул, что для РФ реабилитация в глазах международного творческого сообщества стала невыполнимой миссией.
"Вот и остается только работать над импортозамещением. Достали с того света даже Иосифа Кобзона. Уважаемые коллеги из российского МИД, в следующий раз не забывайте о творческом коллективе "отряды Путина", – добавил Николенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Джоли осудила нападение РФ на Украину в первые дни войны. "Я молюсь за людей в Украине. Я сосредоточена на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасности. Никто не знает, что будет, но значение этого момента для народа Украины и для международного правопорядка невозможно переоценить", – написала она 25 февраля.
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Позже стало известно, что она встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что визит Джоли стал неожиданностью для всех.
Как сообщил в комментарии CBC News официальный представитель ООН Мэтт Солтмарш, визит в Украину является собственной инициативой Джоли и не был организован в рамках гуманитарной миссии ООН.
Издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники 30 апреля сообщило, что визит Джоли в Украину ограничится Львовской областью, при этом актриса не будет давать интервью журналистам и отказалась от встречи с представителями власти или политиками.