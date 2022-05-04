Главный раввин Украины: Маски сброшены, скоро что-то вспыхнет на Ближнем Востоке с "благословения" Москвы

"Маски сброшены! СМИ сообщают, что сегодня в Москву по приглашению МИД РФ прибыла официальная делегация представителей палестинской террористической организации ХАМАС. Понятно, что этот визит не случайный. Сразу через день после печального заявления [главы МИД РФ Сергея] Лаврова по поводу "связи еврейства с нацистами". Вчера МИД продолжил эту риторику, и вот сегодня в Москву прибыла делегация ХАМАС", – отметил раввин.

По его словам, "все уже все поняли".

"Скорее всего, скоро что-то вспыхнет на Ближнем Востоке с "благословения" Москвы. Израилю нужно готовиться к возможному развитию ситуаций как на южной, так и на северной своей границе", – подчеркнул раввин.

Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.

Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.

Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.