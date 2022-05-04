Главный раввин Украины: Маски сброшены, скоро что-то вспыхнет на Ближнем Востоке с "благословения" Москвы

"Маски сброшены! СМИ сообщают, что сегодня в Москву по приглашению МИД РФ прибыла официальная делегация представителей палестинской террористической организации ХАМАС. Понятно, что этот визит не случайный. Сразу через день после печального заявления [главы МИД РФ Сергея] Лаврова по поводу "связи еврейства с нацистами". Вчера МИД продолжил эту риторику, и вот сегодня в Москву прибыла делегация ХАМАС", – отметил раввин.
По его словам, "все уже все поняли".
"Скорее всего, скоро что-то вспыхнет на Ближнем Востоке с "благословения" Москвы. Израилю нужно готовиться к возможному развитию ситуаций как на южной, так и на северной своей границе", – подчеркнул раввин.
Лавров 1 мая в интервью итальянской телекомпании Mediaset сравнил президента Украины Владимира Зеленского и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, заявив, что последний тоже "имел еврейские корни". В Израиле резко раскритиковали его слова. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова "непростительным и возмутительным заявлением, а также ужасной исторической ошибкой". Посла РФ в Израиле вызвали в МИД для разъяснительной беседы.
Зеленский выразил возмущение по поводу высказываний Лаврова. "Эти слова означают, что самый высокий дипломат РФ перекладывает на еврейский народ вину за преступления нацистов. Нет слов", – сказал он.
Израиль потребовал извинений от Лаврова. Но в МИД РФ не извинились и заявили о поддержке правительством Израиля "неонацистского режима" в Украине.
С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль пребывает в состоянии конфликта с арабскими странами, с которыми находится в одном регионе, в том числе с частично признанным государством Палестиной. Дипломатические отношения между странами не установлены, Израиль не признает независимость Палестины как государства до окончательного разрешения вопросов о территориях, границах, столице и беженцах, а Палестинская национальная администрация не признает право Израиля на существование в качестве еврейского государства. Ситуация дополнительно осложнилась после захвата власти движением ХАМАС в секторе Газа в 2007 году. Тем не менее между израильскими и палестинскими властями есть постоянный контакт и множество договоренностей, а также торговые отношения.
Израиль и Палестина регулярно обмениваются ракетными ударами. Последнее масштабное обострение произошло весной 2021 года после судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.
После того как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. По данным ЦАХАЛ, за 11 дней конфликта представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны "Железный купол". В Израиле погибло 12 человек, более 350 человек получили ранения.
В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада", в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel. По данным минздрава Палестины, жертвами конфликта стали 230 жителей сектора Газа, около 1710 человек получили ранения.
20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня.