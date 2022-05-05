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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на двух направлениях – Залужный

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Залужный проинформировал Милли о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям
Залужный проинформировал Милли о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в ходе разговора 5 мая.

Соответствующее сообщение Залужный написал в Facebook.

Он отметил, что поддерживает регулярную связь с генералом Милли.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на луганское направление, где в районе Попасной, Кременной [Луганской области] и Торского [Донецкой области] продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях", – подчеркнул Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также "акцентировал на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет".

"Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине. Так, в течение суток 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных из стратегических бомбардировщиков Ту-160 из Каспийского моря. По состоянию на полночь [5 мая] за прошедшие сутки было зафиксировано восемь запусков крылатых ракет по нашей территории, – рассказал Залужный. – Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален".

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/303104538651705

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, российские оккупационные войска временно захватили части территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Николаевской областей.

ВСУ пойдут в контрнаступление против оккупантов, как только в Украину поступит тяжелое вооружение от западных партнеров, отмечал 26 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

4 мая он сообщил, что Россия пытается истощить ВСУ, чтобы украинские военные не смогли накопить в нужном количестве поддержку от стран Запада. "Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит... Но это точно может занять месяцы таких попыток, и нужно настраиваться, что конфликт будет еще долгим и кровавым", – подчеркнул Арестович.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Луганская область, Генштаб ВСУ, военные, Вооруженные силы Украины, вооружение, Изюм, помощь, Попасная, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, Валерий Залужный
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