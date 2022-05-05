РФ продолжает попытки наступления на востоке Украины и провоцирует напряженность в Приднестровье – Генштаб ВСУ

Одновременно РФ провоцирует напряженность в Приднестровском регионе Молдовы. В частности, перегруппировывает войска на отдельных направлениях, принимает меры по пополнению запасов. Также пытается улучшить тактическое положение своих подразделений.

На волынском, полесском и северском направлениях оккупанты активных действий не предпринимали.

На слобожанском направлении РФ продолжала обстрелы Харькова и разведку позиции подразделений Сил обороны. В районе севернее города Изюм продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы.

На донецком и таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. РФ наносит ракетно-бомбовые удара, а подразделения противника пытаются наступать на лиманском, северодонецком и попаснянском направлениях, успеха не имеют.

На авдеевском и кураховском направлениях РФ продолжает обстреливать позиции защитников Украины.

В районе города Мариуполь основные усилия российские оккупанты сосредоточиваются на блокировке и попытках уничтожения украинских подразделений в районе "Азовстали". При поддержке авиации РФ возобновила наступление, чтобы взять под контроль территорию завода.

"По имеющейся информации, часть военнослужащих 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа после отведения в район восстановления из-за значительных потерь личного состава отказалась от дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины. Указанные военнослужащие находятся в районе близ украинско-российской границы и ждут перемещения в РФ", – сообщили в Генштабе.

Подразделения боевиков 2-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, которые находятся в населенном пункте Сватовского района Луганской области, укомплектованы местными жителями из ближайших населенных пунктов и имеют низкое морально-психологическое состояние, существенные проблемы с вооружением и средствами для выполнения заданий.

На южнобужском направлении РФ активных боевых действий не вела. ВС РФ наносила ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.

Благодаря успешным действиям украинских военных РФ потеряла контроль над несколькими населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

За предыдущие сутки ВСУ подбили девять воздушных целей: четыре беспилотника и три крылатых ракеты противника. Также подбиты два самолета, предварительно – истребители Су-30.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 11 атак врага, уничтожены пять танков, семь единиц боевой бронированной техники и пять единиц автомобильной техники.

Война России против Украины. Главное (обновляется)