Оккупанты держат руководство ЗАЭС в заложниках и не выпускают из города даже по служебным делам – "Энергоатом"

3 мая россияне не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании совета главных инженеров ГП "Энергоатом" в Запорожье 4 мая, но его задержали на выезде из Энергодара и с блокпоста отвезли на допрос к ФСБшникам.

"В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит прежде всего безопасность не только региона, а всего континента... Следовательно, специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски", – подчеркнули в "Энергоатоме".

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