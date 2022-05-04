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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты держат руководство ЗАЭС в заложниках и не выпускают из города даже по служебным делам – "Энергоатом"

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Запорожская АЭС работает под контролем российских оккупантов с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских оккупантов с 4 марта
Фото: Енергоатом / Telegram

Оккупанты запретили руководителям захваченной ими Запорожской атомной электростанции выезжать из города. Об этом сообщили в пресс-службе ГП НАЭК "Энергоатом".

3 мая россияне не выпустили из Энергодара главного инженера ЗАЭС Юрия Черничука. Он должен был участвовать в заседании совета главных инженеров ГП "Энергоатом" в Запорожье 4 мая, но его задержали на выезде из Энергодара и с блокпоста отвезли на допрос к ФСБшникам.

"В итоге Черничуку и другим руководителям ЗАЭС запрещено покидать город. Даже если этого требует работа, от которой зависит прежде всего безопасность не только региона, а всего континента... Следовательно, специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски", – подчеркнули в "Энергоатоме".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Теги: АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, электростанция, российские оккупанты
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