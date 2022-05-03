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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будут снимать очередное фейковое кино". Россияне привезли более 50 журналистов на Запорожскую АЭС – "Энергоатом"

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Это не первый пропагандистский "пресс-тур" от оккупантов
Это не первый пропагандистский "пресс-тур" от оккупантов
Фото: Енергоатом / Telegram

На захваченную российскими военными Запорожскую АЭС оккупанты привезли более 50 журналистов. Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Будут снимать очередное фейковое кино", – говорится в сообщении.

Пропагандисты прибыли, чтобы снять "очередную серию победной саги, как российские солдаты спасли мир от ядерной катастрофы, которую пытались устроить украинцы", сообщили также в "Энергоатоме". 

По информации компании, среди привезенных представителей СМИ – представители третьих стран, но сопровождает их сводное подразделение спецназовцев вооруженных сил России. "Зачем – непонятно. То ли, чтобы защитить от собственных неадекватов-оккупантов после вчерашней "конфискации и уничтожения контрафактного алкоголя", то ли от местных жителей, которые могут сказать, как все на самом деле", – прокомментировали в "Энергоатоме".

Ранее россияне провели несколько пропагандистских "пресс-туров" в Мариуполе

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции уже четыре дня удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.

Теги: ядерная энергетика, атомная энергетика, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, журналисты, война России против Украины, российские оккупанты
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