ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей – командование “Юг”

Отмечается, что активных наступательных действий противник не вел, но обстреливал позиции украинских военных с помощью артиллерии и бронетехники.

"Тем временем действиями наших мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ в городе Токмак Запорожской области. Украинские военные не исключают провокаций со стороны противника с целью компрометирования ВСУ на временно оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии столкновения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

Противник пытается наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".

25 апреля командование "Юг" рассказало, что украинские военные вернули контроль над территорией в районе пяти населенных пунктов Николаевской области.

27 апреля Арестович заявил, что оккупанты безуспешно пытаются выйти на админграницы Херсонской области.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.