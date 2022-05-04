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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей – командование “Юг”

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Оккупанты за сутки 3 мая обстреливали позиции украинских военных с помощью артиллерии и бронетехники, отметило командование "Юг"
Оккупанты за сутки 3 мая обстреливали позиции украинских военных с помощью артиллерии и бронетехники, отметило командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command "South" / Facebook

За сутки 3 мая на херсонском и николаевском направлениях российские оккупационные войска продолжали инженерное усовершенствование своих позиций. Об этом 4 мая в Facebook сообщило оперативное командование ВСУ "Юг".

Отмечается, что активных наступательных действий противник не вел, но обстреливал позиции украинских военных с помощью артиллерии и бронетехники.

"Тем временем действиями наших мобильных противотанковых групп обеспечен контроль территории четырех населенных пунктов вблизи админграницы Николаевской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты начали массовый пошив и переодевание своих военнослужащих в форму ВСУ в городе Токмак Запорожской области. Украинские военные не исключают провокаций со стороны противника с целью компрометирования ВСУ на временно оккупированных территориях и нападений ДРГ на линии столкновения.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/517591600041611/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

Противник пытается наступать с задачей выйти на границы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".

25 апреля командование "Юг" рассказало, что украинские военные вернули контроль над территорией в районе пяти населенных пунктов Николаевской области.

27 апреля Арестович заявил, что оккупанты безуспешно пытаются выйти на админграницы Херсонской области.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, граница, Херсонская область, провокации, Запорожская область, Николаевская область, артиллерия, вторжение, бронетехника, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, Токмак
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