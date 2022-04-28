ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты безуспешно пытаются выйти на админграницы Херсонской области – Арестович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ наносят "удачные удары" по местам скопления оккупантов, их командным пунктам и складам боеприпасов в Херсонской области, отметил Арестович
ВСУ наносят "удачные удары" по местам скопления оккупантов, их командным пунктам и складам боеприпасов в Херсонской области, отметил Арестович
Фото: president.gov.ua

Российские оккупационные войска продолжают пытаться выйти на административные границы Херсонской области, но им это не удается.

Об этом 27 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Благодаря хорошему, очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средств поражения, авиации, артиллерии, мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов, что эффективно позволяет сорвать темпы его наступления, замедлять их, а на некоторых участках – останавливать", – сказал советник руководителя ОПУ.  

По словам Арестовича, похожая картина на Запорожском направлении, где враг существенно замедлился, а "на некоторых участках – не продвигается вообще".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/533347278171025/

Генштаб ВСУ сообщал 26 апреля, что украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и десятки российских оккупантов в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

26 апреля оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца.

28 апреля стало известно, что российские оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли.

Теги: Россия, Украина, оккупация, авиация, Херсонская область, разведка, боеприпасы, артиллерия, Алексей Арестович, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, удары, Офис президента Украины, брифинг, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
Коля Серга в стихотворении о Херсоне рассказал о судьбе "российской грязи"
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
  Шуров: Из 500 моих знакомых россиян мне написали шесть человек. Первой была Земфира. Она сожгла мосты со своей страной
Кацурин: Россия это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
Кацурин: Россия – это сифилис, который пытается выдавать себя за веснушки
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
  "Двоякое чувство было. Я просто это принял". Позитив сообщил о смерти отца, который не общался с ним последние 15 лет
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Что за дикость". Осадчая публично пристыдила Билозир за угрозы судом Поляковой и Матвиенко
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
"Как это можно выдержать?". Никитюк рассказала, как люди спасались от оккупантов, и показала кошку, родившую в дороге
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
Роднянский: В России пытаются "отменить" Украину как страну – вычистить упоминания из учебников и уничтожить намеки на цвета флага
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
"Симоньян с этой минуты считаю совершенно нерукопожатной". Вайкуле обвинила пропагандистку в ненависти к Галкину и Пугачевой
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
Музыканты из Польши, Индии, Канады, Южной Кореи, Грузии, США, Италии и других стран спели "Ой, у лузі червона калина" на украинском языке. Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
  "Исповедь. Даже у глубокой печали и боли есть своя мелодия". Дмитрий Коляденко презентовал песню "Жити". Видео
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Настоящая любовь". Свитолина заказала в кафе в Женеве борщ со сметаной и снялась на фоне желто-голубого сердца
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Она артистка пропагандистского цирка. Все ее реплики согласовываются". Невзоров высказался о пропагандистке Симоньян, назвавшей Галкина геем
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
Камбербэтч примет в своем доме семью беженцев из Украины. Актер сообщил, что они уже выехали
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
  Кондратюк о разрушенном оккупантами доме: Я подал на оформление помощи, но буду готов ее получить, если она будет за счет репараций РФ
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
Билык: В моем доме почти месяц жили рашисты. Мне некуда вернуться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жена мясника", "Ее перекосило от жизни с Володей". Кабаева вышла в свет и позировала на фоне символов Z. Фото (644697)
2
"Он финансировал эту историю. Мы здоровались". Экс-тренер шоу "Х-фактор" Кондратюк рассказал о встречах с кумом Путина Медведчуком (205975)
3
"Написал проклятия родителям и их стране, России". Падалко рассказала, как ее муж Соболев прервал семейные связи (46053)
4
"Это слишком мерзко". Тринчер осудила дуэт украинской певицы с пропутинским певцом Киркоровым (42828)
5
"Очень страшно, мощно и правдиво. Одна из лучших работ БГ". Гребенщиков написал песню о "гробах в сердце". Видео (35664)
6
"Сжигает мосты возможного возвращения". Собчак высказалась о Галкине, раскритиковавшем правительство РФ за обстрел Одессы (28017)
7
"Дерево вместо головы". Макаревич высказался о россиянах, критикующих Пугачеву и Хаматову (25084)
8
"Это просто клоуны. У Ротару кто-то пытался выехать. Я буду здесь". Позитив высказался о мужчинах, которые пытались покинуть Украину (21727)
 
 
 
 