Оккупанты безуспешно пытаются выйти на админграницы Херсонской области – Арестович

ВСУ наносят "удачные удары" по местам скопления оккупантов, их командным пунктам и складам боеприпасов в Херсонской области, отметил Арестович Фото: president.gov.ua

Об этом 27 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.

"Благодаря хорошему, очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средств поражения, авиации, артиллерии, мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов, что эффективно позволяет сорвать темпы его наступления, замедлять их, а на некоторых участках – останавливать", – сказал советник руководителя ОПУ.

По словам Арестовича, похожая картина на Запорожском направлении, где враг существенно замедлился, а "на некоторых участках – не продвигается вообще".

Генштаб ВСУ сообщал 26 апреля, что украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и десятки российских оккупантов в Херсонской области.

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