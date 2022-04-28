Оккупанты безуспешно пытаются выйти на админграницы Херсонской области – Арестович

Об этом 27 апреля на брифинге, который транслировался на странице Офиса президента Украины (ОПУ) в Facebook, сообщил советник главы ОПУ Алексей Арестович.
"Благодаря хорошему, очень эффективному соединению наших разведывательных средств, а также средств поражения, авиации, артиллерии, мы наносим ловкие и очень удачные удары по местам скопления противника, по его командным пунктам, по складам боеприпасов, что эффективно позволяет сорвать темпы его наступления, замедлять их, а на некоторых участках – останавливать", – сказал советник руководителя ОПУ.
По словам Арестовича, похожая картина на Запорожском направлении, где враг существенно замедлился, а "на некоторых участках – не продвигается вообще".
Генштаб ВСУ сообщал 26 апреля, что украинские военные уничтожили склад с боеприпасами и десятки российских оккупантов в Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населенных пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
26 апреля оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобыца.
28 апреля стало известно, что российские оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли.