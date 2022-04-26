ВСУ в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами оккупантов и десятки российских военных – Генштаб ВСУ

"В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми). Точное количество погибших уточняется. Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба, подразделения вооруженных сил РФ пытаются вести воздушную разведку над территорией Одесской области, но "несут потери".
"Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области", – добавили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Вечером 25 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты выгоняют жителей из поселка Великая Александровка. Они требуют, чтобы люди выехали до 28 апреля.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну официально называют "спецоперацией".
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По данным Генштаба, сейчас оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают подразделения украинских войск и объекты критической инфраструктуры, активизировали боевые действия на Донбассе, бои ведутся на юге Украины.