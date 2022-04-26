ВСУ в Херсонской области уничтожили склад с боеприпасами оккупантов и десятки российских военных – Генштаб ВСУ

"В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убитыми). Точное количество погибших уточняется. Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, подразделения вооруженных сил РФ пытаются вести воздушную разведку над территорией Одесской области, но "несут потери".

"Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Вечером 25 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты выгоняют жителей из поселка Великая Александровка. Они требуют, чтобы люди выехали до 28 апреля.