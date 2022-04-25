"Никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет". Стефанчук о нардепе Ковалеве

"Пожалуй, этот вопрос лучше фракции задать. Из того, что я знаю, инициируется вопрос о приостановлении его деятельности в рамках фракции "Слуга народа", потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет, какие комментарии дает и действительно ли это он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями", – сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 22 апреля назвал возвращение Ковалева на оккупированную РФ территорию Херсонской области "не концом истории, а только ее началом". Он рассказал, что в первые дни вторжения РФ был оккупирован поселок под Киевом, где жили родители Ковалева.

"Они успели уехать, но оставшимся я, например, не мог помочь лично, потому что в лучшем случае меня бы убили, в худшем – взяли бы в плен. Многих политиков и чиновников похищают, убивают, по всему Херсону бегают за нашими партийными активистами, а здесь у народного депутата просто документы проверили", – сказал вице-спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)