"Никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет". Стефанчук о нардепе Ковалеве

"Пожалуй, этот вопрос лучше фракции задать. Из того, что я знаю, инициируется вопрос о приостановлении его деятельности в рамках фракции "Слуга народа", потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет, какие комментарии дает и действительно ли это он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями", – сказал Стефанчук.
Первый вице-спикер Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 22 апреля назвал возвращение Ковалева на оккупированную РФ территорию Херсонской области "не концом истории, а только ее началом". Он рассказал, что в первые дни вторжения РФ был оккупирован поселок под Киевом, где жили родители Ковалева.
"Они успели уехать, но оставшимся я, например, не мог помочь лично, потому что в лучшем случае меня бы убили, в худшем – взяли бы в плен. Многих политиков и чиновников похищают, убивают, по всему Херсону бегают за нашими партийными активистами, а здесь у народного депутата просто документы проверили", – сказал вице-спикер.
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Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".
"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января.
В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверил, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.
21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".