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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет". Стефанчук о нардепе Ковалеве

Ковалев с 28 февраля находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области
Ковалев с 28 февраля находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области
Фото: Олексій Ковальов - народний депутат / Facebook

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде", которое вышло 25 апреля, заявил, что не знает, чем занимается нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев на оккупированной российскими войсками части Херсонской области.

"Пожалуй, этот вопрос лучше фракции задать. Из того, что я знаю, инициируется вопрос о приостановлении его деятельности в рамках фракции "Слуга народа", потому что никто не может понять, где он находится, чем занимается, какую деятельность ведет, какие комментарии дает и действительно ли это он пользуется своими средствами мобильной связи и социальными сетями", – сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер Рады, экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко 22 апреля назвал возвращение Ковалева на оккупированную РФ территорию Херсонской области "не концом истории, а только ее началом". Он рассказал, что в первые дни вторжения РФ был оккупирован поселок под Киевом, где жили родители Ковалева.

"Они успели уехать, но оставшимся я, например, не мог помочь лично, потому что в лучшем случае меня бы убили, в худшем – взяли бы в плен. Многих политиков и чиновников похищают, убивают, по всему Херсону бегают за нашими партийными активистами, а здесь у народного депутата просто документы проверили", – сказал вице-спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ковалев известен тем, что приобрел "4 канал", об этом стало известно 28 декабря 2021 года. Свой выбор он объяснил тем, что "4 канал", на его взгляд, "единственный среди частных вещателей в Украине, равноудаленный от всех политических и олигархических групп".

"Я купил на себя, точнее, на родителей, а родители мне подарили. У нас есть семейный бизнес, оформленный на родителей. Я сам юрист, поэтому решил сделать такой порядок сделки: родители купили этот актив и подарили его мне", – рассказал нардеп в интервью, которое вышло 10 января. 

В середине апреля стало известно, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверил, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства", а к секретной информации у него нет доступа.

21 апреля Ковалев заявил в Facebook, что многие представители местного самоуправления уехали и "пытаются сделать "зраду" с теми патриотами, которые остались на месте и выполняют свои прямые функциональные обязанности". Он назвал уехавших "предателями своих избирателей" и добавил: "Мы без вас держим оборону и преодолеваем гуманитарный кризис".

Теги: Украина, Херсонская область, война России против Украины, Слуга народа, Руслан Стефанчук, нардеп Алексей Ковалев, российские оккупанты
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