В Киевской области 4 мая несколько человек были ранены, подорвавшись на минах – полиция

"Кровавую жатву вместо посевной устроили российские оккупанты в Киевской области. Сегодня в поле у села Гоголев тракторист напоролся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", – написал Небытов.
В этот же день, по его словам, на мине, заложенной в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, подорвались и спасатели ГСЧС.
"Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще пять мин", – рассказал глава областного управления полиции.
Небытов призвал жителей Киевской области быть осторожными, избегать лесных дорог, полевых путей и обочин автотрасс в районах, которые были в оккупации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила ГСЧС 2 мая.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.