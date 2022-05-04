ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области 4 мая несколько человек были ранены, подорвавшись на минах – полиция

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Рядом с местом, где подорвалась пожарная машина, обнаружили и обезвредили еще пять мин
Рядом с местом, где подорвалась пожарная машина, обнаружили и обезвредили еще пять мин
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В Киевской области 4 мая по меньшей мере три человека, тракторист и двое спасателей, получили ранения разной степени тяжести, подорвавшись на оставленных российскими оккупантами минах. Об этом сообщил начальник регионального управления Нацполиции Андрей Небытов.

"Кровавую жатву вместо посевной устроили российские оккупанты в Киевской области. Сегодня в поле у села Гоголев тракторист напоролся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", – написал Небытов.

В этот же день, по его словам, на мине, заложенной в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, подорвались и спасатели ГСЧС.

"Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще пять мин", – рассказал глава областного управления полиции.

Небытов призвал жителей Киевской области быть осторожными, избегать лесных дорог, полевых путей и обочин автотрасс в районах, которые были в оккупации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687681172561564&id=100039590617894

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила ГСЧС 2 мая. 

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: взрыв, ГСЧС, полиция, раненые, спасатели, война России против Украины, пострадавшие, разминирование, мины, Андрей Небытов
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