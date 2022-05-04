В Киевской области 4 мая несколько человек были ранены, подорвавшись на минах – полиция

Рядом с местом, где подорвалась пожарная машина, обнаружили и обезвредили еще пять мин Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

"Кровавую жатву вместо посевной устроили российские оккупанты в Киевской области. Сегодня в поле у села Гоголев тракторист напоролся на противотанковую мину. 35-летний пострадавший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра", – написал Небытов.

В этот же день, по его словам, на мине, заложенной в лесу в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, подорвались и спасатели ГСЧС.

"Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще пять мин", – рассказал глава областного управления полиции.

Небытов призвал жителей Киевской области быть осторожными, избегать лесных дорог, полевых путей и обочин автотрасс в районах, которые были в оккупации.

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