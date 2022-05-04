Киевлян просят не посещать лесопарковые зоны из-за минной опасности

По информации МВД, процесс разминирования после вторжения РФ займет годы Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом 4 мая сообщил начальник штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук, пишет пресс-служба КГГА в Telegram.

"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водицы. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь. Мы просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города", – отметили в сообщении.

В КГГА уточнили, что речь идет о Житомирском и Вышгородском направлениях.

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