Киевлян просят не посещать лесопарковые зоны из-за минной опасности

Об этом 4 мая сообщил начальник штаба Киевской городской военной администрации Сергей Корнийчук, пишет пресс-служба КГГА в Telegram.
"Мы завершаем разминирование парка, пляжа и железной дороги в районе Пуща-Водицы. Также опасен для гражданского населения район Виноградарь. Мы просим граждан не посещать лесопарковые зоны, особенно в окрестностях города", – отметили в сообщении.
В КГГА уточнили, что речь идет о Житомирском и Вышгородском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Служба ООН по разминированию UNMAS планирует развернуть свою миссию в Украине. Об этом 3 мая сообщило Министерство внутренних дел Украины.