Служба ООН по разминированию планирует работать в Украине – МВД

Пиротехники в Украине уже обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов Фото: EPA

"Процесс гуманитарного разминирования загрязненных территорий Украины и подготовки к нему непростой и требует времени. МВД работает над тем, чтобы ускорить очищение от мин и снарядов, которыми засеяли украинскую землю российские военные, и над тем, чтобы привлечь к помощи опытные международные организации", – говорится в сообщении.

3 мая замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян и зампредседателя ГСЧС Дмитрий Бондарь провели встречу с представителями Службы ООН по противоминной деятельности в Украине Саймоном Портером и Анатолием Тимошенко.

"В настоящее время Служба разминирования UNMAS в координации с другими подразделениями ООН нарабатывают механизмы в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросила Украина", – сообщили в МВД.

По информации министерства, представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине собирают информацию о потребностях на местах, нуждающихся в разминировании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)