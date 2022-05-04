Служба ООН по разминированию планирует работать в Украине – МВД

"Процесс гуманитарного разминирования загрязненных территорий Украины и подготовки к нему непростой и требует времени. МВД работает над тем, чтобы ускорить очищение от мин и снарядов, которыми засеяли украинскую землю российские военные, и над тем, чтобы привлечь к помощи опытные международные организации", – говорится в сообщении.
3 мая замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян и зампредседателя ГСЧС Дмитрий Бондарь провели встречу с представителями Службы ООН по противоминной деятельности в Украине Саймоном Портером и Анатолием Тимошенко.
"В настоящее время Служба разминирования UNMAS в координации с другими подразделениями ООН нарабатывают механизмы в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросила Украина", – сообщили в МВД.
По информации министерства, представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине собирают информацию о потребностях на местах, нуждающихся в разминировании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.
С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила ГСЧС 2 мая.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.