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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Служба ООН по разминированию планирует работать в Украине – МВД

Пиротехники в Украине уже обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов
Пиротехники в Украине уже обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов
Фото: EPA

Служба ООН по разминированию UNMAS планирует развернуть свою миссию в Украине. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

"Процесс гуманитарного разминирования загрязненных территорий Украины и подготовки к нему непростой и требует времени. МВД работает над тем, чтобы ускорить очищение от мин и снарядов, которыми засеяли украинскую землю российские военные, и над тем, чтобы привлечь к помощи опытные международные организации", – говорится в сообщении.

3 мая замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян и зампредседателя ГСЧС Дмитрий Бондарь провели встречу с представителями Службы ООН по противоминной деятельности в Украине Саймоном Портером и Анатолием Тимошенко.

"В настоящее время Служба разминирования UNMAS в координации с другими подразделениями ООН нарабатывают механизмы в контексте оказания помощи со стороны ООН, о которой попросила Украина", – сообщили в МВД.

По информации министерства, представители Службы ООН по противоминной деятельности в Украине собирают информацию о потребностях на местах, нуждающихся в разминировании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в госслужбе.

С начала полномасштабного вторжения в Украине обезвредили около 90 тыс. взрывоопасных предметов, сообщила ГСЧС 2 мая. 

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Теги: МВД, ООН, ГСЧС, война России против Украины, разминирование, Мэри Акопян
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