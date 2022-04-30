Энергетик ДТЭК погиб от российской мины, еще двое оказались в больнице

Компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой на выполнение работ для того, чтобы электромонтеры могли безопасно работать, отметили в ДТЭК Фото: ДТЕК Дніпровські електромережі / Facebook

"Компания выражает глубокие соболезнования семье погибшего ведущего инженера и пострадавших специалистов аварийной бригады, с первого дня войны работающих на энергетическом фронте, чтобы возвращать свет на освобожденных от оккупации территориях. Компания оказывает всю необходимую поддержку и материальную помощь семьям пострадавших сотрудников, а также делает все, чтобы они получили необходимое лечение", – сообщили в ДТЭК.

Трагедия произошла 28 апреля. Аварийная бригада взорвалась на взрывном устройстве, когда двигалась в районное подразделение после выполнения работ в Макаровском районе.

По предварительным выводам специалистов, автомобиль подорвался на заложенном взрывном тротиловом устройстве на глубине 60 сантиметров от земли с выведенным спусковым механизмом. В таком устройстве отсутствует металл, поэтому его было трудно найти саперам. На обратном пути бригадный автомобиль задел этот механизм и произошел взрыв.

Это случилось, несмотря на то, что компания работает в соответствии со специальной разрешительной процедурой на выполнение работ для того, чтобы электромонтеры могли безопасно работать, отметили в ДТЭК.

Маршрут, по которому двигалась бригада, проверяли на наличие опасных устройств представители ГСЧС в присутствии представителей компании 20 апреля. Бригада получила разрешение на безопасное ведение работ в этом месте. Бригадный автомобиль двигался утром на место работ и после завершения по одной и той же согласованной трассе, не меняя маршрута. Комиссия, созданная для проверки обстоятельств трагедии, тщательно изучит детали, чтобы исключить возможность подобных случаев с сотрудниками.

"Мы стараемся делать все возможное, чтобы максимально обезопасить наших работников. Аварийные бригады выезжают на место работы исключительно после саперов, тщательно проводящих разминирование территорий и предоставляющих разрешение. К большому сожалению, подобные трагедии все равно случаются. ДТЭК обязательно предоставит всю необходимую помощь для лечения пострадавших энергетиков и поможет семье погибшего. Благодаря энергетикам, героически выполняющим свою работу в военное время, тысячи людей сейчас могут пользоваться электроэнергией", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.