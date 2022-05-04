В Харьковской области нашли схрон с оружием и взрывчаткой, диверсанты планировали взорвать инфраструктурный объект – Нацполиция

В Нацполиции рассказали, что оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области проводили мероприятия по разоблачению и задержанию вражеских агентов и лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. Они получили информацию "о закладывании взрывчатки на одном из объектов инфраструктуры Харькова".

"Информация нашла свое подтверждение... 4 мая оперативники управления совместно со специалистами взрывотехнической службы и спецназовцами полка полиции особого назначения провели обследование территории и обнаружили замаскированный схрон с оружием и взрывчаткой. Среди изъятого – РПГ, противотанковые мины и около 10 кг тротила", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает лиц, причастных к противоправной деятельности.

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