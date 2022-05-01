СБУ задержала диверсантов, которые хотели сбить пассажирский самолет из ПЗРК Stinger и обвинить в этом Украину

"СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную ДРГ врага. Агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси. В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger", – сообщили в СБУ.

По данным пресс-центра, представители спецслужб РФ дали задачу своей агентурной группе украсть и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК.

В состав ДРГ входили два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность, по данным СБУ, координировал Александр Тютерев – кадровый сотрудник главного управления генштаба ВС РФ с позывным Морпех.

"Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске. По его заданию вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для формирования "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев". В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор", – сообщили в СБУ.

Во время спецоперации СБУ задержала всех участников ДРГ.

"Одновременно с разоблачением указанных преступных планов СБУ разоблачила факты, удостоверяющие существенный уровень деградации разведслужб РФ. Среди прочего удалось установить, что Морпех врал своему руководству об успехах в Украине и давал подконтрольной ему ДРГ задачу фальсификации теракта в тылу Украины. В частности, они готовили постановочные фото- и видеоматериалы о якобы "нападении на блокпост сил ТРО", – проинформировали в укринской спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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