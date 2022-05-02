В Винницкой области разоблачили мужчину, передававшего оккупантам информацию о передвижении техники ВСУ

СБУ провела обыски в доме фигуранта, где выявила оружие Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Этот бывший военный российской армии, сознательно поддерживавший агрессию России против Украины, ожидал "руZZкий мир" и вдобавок еще обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона", – отметили в сообщении.

В его доме, который находится рядом с объектом критической инфраструктуры, правоохранители нашли документы, российские рубли, боеприпасы дневного и ночного сигнального действия, обрез охотничьего ружья с патронами.

"В настоящее время проводятся необходимые контрразведывательные проверочные мероприятия", – уточнили в СБУ.

Материалы о незаконном хранении оружия фигурантом СБУ направила в полицию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)