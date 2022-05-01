Движению по Крымскому мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки, отметил Мамедов со ссылкой на свидетельства очевидцев Фото: EPA

Об этом 1 мая в Twitter написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"После уничтожения тысяч инфраструктурных объектов в Украине власти РФ "переживают" за Крымский мост, который, напомню, построен на нашей территории с нарушением международного права и приводит к серьезным экологическим проблемам в акваториях Черного и Азовского морей, – отметил Мамедов. – Сейчас, по свидетельству очевидцев, движению по мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки. И если на выезде из временно оккупированного Крыма машины останавливают выборочно, то на въезде из России проверяют абсолютно всех. На пунктах пропуска дежурят российские военные в полном снаряжении".

По мнению экс-заместителя генпрокурора Украины, есть вероятность того, что "подобные действия РФ могут свидетельствовать о подготовке провокаций с их стороны".

"И жертвами могут оказаться и мирные жители полуострова", – добавил в Twitter Мамедов.

Он опубликовал фото документа за подписью так называемого министра российских оккупационных властей в Крыму Константина Михайлова, в котором жителей полуострова призывают воздержаться от передвижения по Крымскому мосту с 22 апреля по 11 мая, якобы из-за угрозы "возможной диверсии".

1/3 Після знищення тисяч інфраструктурних об’єктів в #Україна, влада #РФ «переймається» за Кримський міст, який, нагадаю, побудований на нашій * території з порушенням міжнародного права та призводить до серйозних екологічних проблем в акваторіях Чорного й Азовського морів. pic.twitter.com/otXOICK5FD — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 1, 2022

3/3 Як показує практика, є імовірність, що подібні дії #РФ можуть свідчити про підготовку провокацій з їхнього боку. І жертвами можуть стати й мирні мешканці півострова. — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 1, 2022

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