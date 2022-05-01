Об этом 1 мая в Twitter написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"После уничтожения тысяч инфраструктурных объектов в Украине власти РФ "переживают" за Крымский мост, который, напомню, построен на нашей территории с нарушением международного права и приводит к серьезным экологическим проблемам в акваториях Черного и Азовского морей, – отметил Мамедов. – Сейчас, по свидетельству очевидцев, движению по мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки. И если на выезде из временно оккупированного Крыма машины останавливают выборочно, то на въезде из России проверяют абсолютно всех. На пунктах пропуска дежурят российские военные в полном снаряжении".
По мнению экс-заместителя генпрокурора Украины, есть вероятность того, что "подобные действия РФ могут свидетельствовать о подготовке провокаций с их стороны".
"И жертвами могут оказаться и мирные жители полуострова", – добавил в Twitter Мамедов.
Он опубликовал фото документа за подписью так называемого министра российских оккупационных властей в Крыму Константина Михайлова, в котором жителей полуострова призывают воздержаться от передвижения по Крымскому мосту с 22 апреля по 11 мая, якобы из-за угрозы "возможной диверсии".
1/3 Після знищення тисяч інфраструктурних об’єктів в #Україна, влада #РФ «переймається» за Кримський міст, який, нагадаю, побудований на нашій * території з порушенням міжнародного права та призводить до серйозних екологічних проблем в акваторіях Чорного й Азовського морів. pic.twitter.com/otXOICK5FD— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 1, 2022
3/3 Як показує практика, є імовірність, що подібні дії #РФ можуть свідчити про підготовку провокацій з їхнього боку. І жертвами можуть стати й мирні мешканці півострова.— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) May 1, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.
Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.
В опубликованном 21 апреля 2022 года интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине. "Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.
В Кремле слова Данилова назвали "анонсированием теракта".