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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мамедов: После уничтожения тысяч инфраструктурных объектов в Украине власти РФ "переживают" за Крымский мост

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Движению по Крымскому мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки, отметил Мамедов со ссылкой на свидетельства очевидцев
Движению по Крымскому мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки, отметил Мамедов со ссылкой на свидетельства очевидцев
Фото: EPA

После того как российские оккупационные войска разрушили в Украине тысячи инфраструктурных объектов, власти РФ всерьез начали "переживать" за Крымский мост.

Об этом 1 мая в Twitter написал бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"После уничтожения тысяч инфраструктурных объектов в Украине власти РФ "переживают" за Крымский мост, который, напомню, построен на нашей территории с нарушением международного права и приводит к серьезным экологическим проблемам в акваториях Черного и Азовского морей, – отметил Мамедов. – Сейчас, по свидетельству очевидцев, движению по мосту в обе стороны предшествуют тщательные проверки. И если на выезде из временно оккупированного Крыма машины останавливают выборочно, то на въезде из России проверяют абсолютно всех. На пунктах пропуска дежурят российские военные в полном снаряжении".

По мнению экс-заместителя генпрокурора Украины, есть вероятность того, что "подобные действия РФ могут свидетельствовать о подготовке провокаций с их стороны".

"И жертвами могут оказаться и мирные жители полуострова", – добавил в Twitter Мамедов.

Он опубликовал фото документа за подписью так называемого министра российских оккупационных властей в Крыму Константина Михайлова, в котором жителей полуострова призывают воздержаться от передвижения по Крымскому мосту с 22 апреля по 11 мая, якобы из-за угрозы "возможной диверсии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

В опубликованном 21 апреля 2022 года интервью НВ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине. "Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.

В Кремле слова Данилова назвали "анонсированием теракта".

Теги: Россия, Крым, Украина, теракт, автомобили, провокации, аннексия, угрозы, диверсия, жертвы, мост, война России против Украины, безопасность, Крымский мост, Гюндуз Мамедов, проверки, Офис генпрокурора, российские военные
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