В Кремле назвали "анонсированием теракта" заявление Данилова, что ВСУ ударят по Крымскому мосту

По мнению Пескова (на фото), слова Данилова "подлежат правовой проверке с последующим наказанием" Фото: ЕРА

По мнению Пескова, слова Данилова "подлежат правовой проверке с последующим наказанием".

В опубликованном 21 апреля интервью НВ Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине.

"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

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