В Кремле назвали "анонсированием теракта" заявление Данилова, что ВСУ ударят по Крымскому мосту

По мнению Пескова, слова Данилова "подлежат правовой проверке с последующим наказанием".
В опубликованном 21 апреля интервью НВ Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по Крымскому мосту, по которому РФ поставляет вооружение и подкрепление для российских оккупационных войск в Украине.
"Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это сделали. Если будет возможность, мы это обязательно сделаем", – сказал Данилов.
Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.
Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения в Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.
В первый день войны оккупанты зашли на территорию Херсонской области с оккупированного РФ Крымского полуострова.
По данным ГУР Минобороны, на временно оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей.