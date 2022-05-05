Российские оккупанты разворовывают продукцию агропредприятий и проводят фильтрацию местных жителей на занятых территориях – Генштаб

По данным Минагрополитики, оккупанты уже украли на временно захваченных территориях несколько сотен тысяч тонн зерновых Фото: depositphotos.com

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что захватчики также имитируют гуманитарную деятельность с "показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям".

"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей", – отметили в Генштабе.

В сводке подчеркивается, что оккупанты также препятствуют эвакуации мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям.

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