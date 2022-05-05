Российские оккупанты разворовывают продукцию агропредприятий и проводят фильтрацию местных жителей на занятых территориях – Генштаб

"На временно захваченных территориях оккупанты продолжают разворовывать продукцию аграрных предприятий. Продолжаются обвинения российской стороной правительства Украины в создании гуманитарной катастрофы на подконтрольной оккупантам территории", – говорится в сообщении.
В нем отмечается, что захватчики также имитируют гуманитарную деятельность с "показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным жителям".
"На временно захваченных территориях продолжаются административно-полицейские меры. Оккупанты продолжают проведение фильтрационных мероприятий в отношении местных жителей", – отметили в Генштабе.
В сводке подчеркивается, что оккупанты также препятствуют эвакуации мирных жителей на территорию, подконтрольную украинским властям.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты украли из Мелитополя сельхозтехнику на €1,5 млн и вывезли в Крым и Чечню.
21 апреля Всеукраинский аграрный совет сообщил, что российские оккупанты забирают в собственность агропредприятия, заставляют проводить посевную в пользу России, вывозят продукцию со складов, силой заставляют работать сотрудников. Тем, кто не согласен, угрожают физической расправой.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила 2 мая, что РФ своими действиями хочет вызвать голод в Украине.
По данным Министерства агрополитики на 3 мая, оккупанты украли на временно оккупированных территориях несколько сотен тысяч тонн зерновых. "Из Запорожской области, Херсонской, Донецкой и Луганской – из каждой около 70–100 тыс. вывезено. Если так будет продолжаться, может возникнуть угроза голода", – сказал замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий.