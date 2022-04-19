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Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более $100 млн

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Украине угрожает потеря части урожая из-за нехватки рабочей силы
Украине угрожает потеря части урожая из-за нехватки рабочей силы
Фото: depositphotos.com

В 2022 году одна треть посевов и сельскохозяйственных угодий в Украине может оказаться несобранной или необработанной из-за войны. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Вынужденное перемещение гражданского населения, спасающегося от войны, и призыв мужчин в Силы территориальной обороны приводят к нехватке рабочей силы и увеличению нагрузки на женщин. Эта ситуация усугубляется сокращением доступа и доступности важнейших сельскохозяйственных ресурсов", – говорится в публикации.

По данным ФАО, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с отсутствием продовольственной безопасности и усугубления нарушения цепочек поставок продовольствия в Украине срочно требуется около $115,4 млн.

В связи с этим организация заявила о необходимости немедленно поддержать украинских фермеров в посадке овощей и картофеля в этот весенний сезон, а также дать им возможность добраться до своих полей и спасти урожай озимой пшеницы.

Для этого ФАО более чем вдвое увеличила свой первоначальный запрос в размере $50 млн для поддержки 376 660 малых и средних фермерских хозяйств или почти 1 млн человек до декабря 2022 года.

Непосредственной задачей ФАО является оказание помощи в текущем весеннем посевном сезоне и предотвращение срыва предстоящего сбора урожая озимых культур, который обычно приходится на июнь – июль, иначе продовольственная безопасность страны окажется под угрозой.

Контекст:

В Генштабе ВСУ заявляли, что российские войска хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику в оккупированных районах, что подвергает угрозе начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. В Минагрополитики предполагают, что от 10% до, по худшим прогнозам, 30% посевных площадей могут остаться незасеянными.

Правительство запустило программы дополнительной финансовой поддержки – украинские сельхозпроизводители могут получить кредит под 0%, а государство гарантирует перед банками 80% суммы такого кредита.

В Мининфраструктуры также пообещали обеспечить аграрный бизнес всем необходимым для посевной.

31 марта премьер Денис Шмыгаль сообщил, что посевная кампания началась в 20 областях Украины12 апреля – что она ведется во всех областях Украины, кроме Луганской.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ООН, сельское хозяйство, урожай, фермеры
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