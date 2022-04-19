Украина из-за войны может потерять треть урожая. ООН выделит фермерам более $100 млн

"Вынужденное перемещение гражданского населения, спасающегося от войны, и призыв мужчин в Силы территориальной обороны приводят к нехватке рабочей силы и увеличению нагрузки на женщин. Эта ситуация усугубляется сокращением доступа и доступности важнейших сельскохозяйственных ресурсов", – говорится в публикации.

По данным ФАО, для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации с отсутствием продовольственной безопасности и усугубления нарушения цепочек поставок продовольствия в Украине срочно требуется около $115,4 млн.

В связи с этим организация заявила о необходимости немедленно поддержать украинских фермеров в посадке овощей и картофеля в этот весенний сезон, а также дать им возможность добраться до своих полей и спасти урожай озимой пшеницы.

Для этого ФАО более чем вдвое увеличила свой первоначальный запрос в размере $50 млн для поддержки 376 660 малых и средних фермерских хозяйств или почти 1 млн человек до декабря 2022 года.

Непосредственной задачей ФАО является оказание помощи в текущем весеннем посевном сезоне и предотвращение срыва предстоящего сбора урожая озимых культур, который обычно приходится на июнь – июль, иначе продовольственная безопасность страны окажется под угрозой.