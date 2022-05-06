На "Азовстали" во время режима прекращения огня оккупанты подбили эвакуационный автомобиль, погиб украинский боец – полк "Азов"

Российские оккупанты не соблюдают гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения с "Азовстали" Фото: ЕРА

"Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив противотанковый ракетный комплекс, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один украинский боец погиб, еще шесть ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – подчеркнули в "Азове".

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