На "Азовстали" во время режима прекращения огня оккупанты подбили эвакуационный автомобиль, погиб украинский боец – полк "Азов"

"Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив противотанковый ракетный комплекс, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.
В результате обстрела один украинский боец погиб, еще шесть ранены.
"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – подчеркнули в "Азове".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.
Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города.
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился.
На "Азовстали" четвертый день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.
29 апреля началась операция по эвакуации из Мариуполя и в частности "Азовстали" при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста. Автобусы для эвакуации на "Азовсталь" приехали вечером 30 апреля, первая группа гражданских была выведена с территории завода.
Всего за этот период удалось эвакуировать около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 мая. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован. Утром 6 мая глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что эвакуация продолжается.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.
Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.