ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На "Азовстали" во время режима прекращения огня оккупанты подбили эвакуационный автомобиль, погиб украинский боец – полк "Азов"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты не соблюдают гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения с "Азовстали"
Российские оккупанты не соблюдают гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения с "Азовстали"
Фото: ЕРА

На мариупольском заводе "Азовсталь" российские оккупанты подбили эвакуационный автомобиль. Об этом 6 мая в Telegram сообщил полк "Азов".

"Во время режима прекращения огня на территории завода "Азовсталь" россияне, применив противотанковый ракетный комплекс, подбили автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода", – говорится в сообщении.

В результате обстрела один украинский боец погиб, еще шесть ранены.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", – подчеркнули в "Азове".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился. 

На "Азовстали" четвертый день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

29 апреля началась операция по эвакуации из Мариуполя и в частности "Азовстали" при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста. Автобусы для эвакуации на "Азовсталь" приехали вечером 30 апреля, первая группа гражданских была выведена с территории завода. 

Всего за этот период удалось эвакуировать около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 мая. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован. Утром 6 мая глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что эвакуация продолжается

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. 

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
Замалчивающая войну РФ против Украины Тодоренко сообщила, что потеряла ребенка
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
  HBO показал трейлер сериала "Дом дракона" – приквела "Игры престолов". Видео
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". Четкий Паца из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (123677)
2
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (67446)
3
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (67332)
4
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (26609)
5
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (26446)
6
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26086)
7
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину (25076)
8
"В эти сложные времена ты стала символом нашей страны, рупором народа". Потап, находясь за границей, обратился к "самой красивой женщине в мире" (23363)
 
 
 
 