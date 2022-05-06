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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сопротивление украинских защитников на "Азовстали" срывает планы РФ на Донбассе – разведка Британии

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Бои на "Азовстали" идут уже четвертый день, оккупанты прорвались на территорию завода
Бои на "Азовстали" идут уже четвертый день, оккупанты прорвались на территорию завода
Фото: ЕРА

Возобновление российской армией штурма "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области и попытки завершить захват города, вероятно, связаны с желанием президента РФ Владимира Путина добиться символической победы к 9 мая.

Об этом говорится в обзоре разведки министерства обороны Великобритании, опубликованном в Twitter оборонного ведомства 6 мая. 

Штурм завода, согласно сообщениям украинских военных, продолжается со 2 мая

"Эти усилия обходятся России ценой личного состава, оборудования и боеприпасов. Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", – говорится в обзоре разведки Великобритании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть Мариуполя россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.

Завод "Азовсталь" – последний оплот украинских военных в Мариуполе. В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился. 

На "Азовстали" четвертый день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.

29 апреля началась операция по эвакуации из Мариуполя и в частности "Азовстали" при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста. Автобусы для эвакуации на "Азовсталь" приехали вечером 30 апреля, первая группа гражданских была выведена с территории завода. 

Всего за этот период удалось эвакуировать около 500 человек, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 5 мая. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован. Эвакуация продолжается

Защитники Мариуполя просят эвакуировать гарнизон и гражданских, которые находятся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Мариуполь, штурм, разведка, Азовсталь, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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