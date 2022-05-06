"Больно смотреть, когда люди умирают из-за недостатка антибиотиков в 2022 году, от гнойных ран". Медик "Азова" обратился к Эрдогану

Медик подчеркнул, что ситуация на заводе критическая.
"Сегодня не помню, какой день войны, люди умирают: кто-то от пуль, от голода, раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра", – сказал он.
"Хасан" рассказал, что он – крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. На "Азовстали" оказывает медицинскую помощь раненым.
"До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи. Всегда, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков в 2022 году, от гнойных ран", – подчеркнул он.
По словам медика, территорию завода постоянно обстреливает российская армия с воздуха, моря и земли. Он призвал Эрдогана помочь украинцам.
"Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Всего в 263 км от вас, через море, уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю просто хотят забрать, а людей убить", – отметил медик.
"Хасан" подчеркнул, что Турция имеет большой вес в политике региона и поддерживает тесные отношения с Украиной.
"Мы не знаем, куда уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам лично. Я верю искренне в то, что Всевышний не оставит наши благие дела, и вы поможете нам. Верю в то, что это зачтется каждому, кто будет в этом участвовать", – сказал медик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там было около 500 тыс. жителей. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, однако оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, украинские военные, в том числе сотни раненых, и часть жителей Мариуполя находятся в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты. В промзоне "Азовстали" находятся сотни раненых украинских бойцов – Верещук называла цифру 500.
23 апреля Зеленский объяснил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно и командиры защитников города "прекрасно это понимают".
Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь". Но бомбежки не прекратились. Так, ночью 28 апреля оккупанты сбросили на военный госпиталь на "Азовстали" многотонные авиабомбы, рухнула операционная. Есть погибшие, раненые и контуженные.
На период эвакуации с 30 апреля объявляли о прекращении огня в районе завода, но уже 2 мая российские оккупанты снова начали постоянную бомбардировку "Азовстали". Там третий день продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону и призывают эвакуировать раненых и гражданских, а также забрать тела погибших.