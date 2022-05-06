"Больно смотреть, когда люди умирают из-за недостатка антибиотиков в 2022 году, от гнойных ран". Медик "Азова" обратился к Эрдогану

Медик "Азова": Остановите этот кошмар. Всего в 263 км от вас, через море, уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей Скриншот: dr.livese / Instagram

Медик подчеркнул, что ситуация на заводе критическая.

"Сегодня не помню, какой день войны, люди умирают: кто-то от пуль, от голода, раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий. У нас нет времени, я не знаю, есть ли у меня завтра", – сказал он.

"Хасан" рассказал, что он – крымский татарин, потомок Гиреев, мусульманин. На "Азовстали" оказывает медицинскую помощь раненым.

"До войны я никогда не видел смерти. Работал на скорой помощи. Всегда, чем мог, помогал людям. Но тут мне больно смотреть, когда люди умирают на руках просто из-за недостатка антибиотиков в 2022 году, от гнойных ран", – подчеркнул он.

По словам медика, территорию завода постоянно обстреливает российская армия с воздуха, моря и земли. Он призвал Эрдогана помочь украинцам.

"Умоляю вас произвести процедуру вывода всех людей, в том числе и военных, с территории Азовстали. Остановите этот кошмар. Всего в 263 км от вас, через море, уничтожают людей, которые всего лишь защищают свою землю, женщин и детей. Мы ни на кого не нападали. Вы сами знаете на примере своей истории, как оно, когда твою землю просто хотят забрать, а людей убить", – отметил медик.

"Хасан" подчеркнул, что Турция имеет большой вес в политике региона и поддерживает тесные отношения с Украиной.

"Мы не знаем, куда уже писать и к кому обращаться. Поэтому обращаюсь к вам лично. Я верю искренне в то, что Всевышний не оставит наши благие дела, и вы поможете нам. Верю в то, что это зачтется каждому, кто будет в этом участвовать", – сказал медик.

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