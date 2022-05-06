Кулеба: Если НАТО предоставит нам все необходимое оружие для деблокады Мариуполя, мы сделаем это сами. Нам не нужны солдаты НАТО

Кулеба: Каждый хотел "надрать задницу" России, но никто не отважился. А у нас не осталось другого выбора Фото: ЕРА

Кулеба ответил на вопрос, должны ли силы Альянса присоединиться к деблокаде Мариуполя.

"Если НАТО предоставит нам все необходимое оружие для деблокады Мариуполя, мы сделаем это сами. Нам не нужны солдаты НАТО, нам нужно оружие", – подчеркнул министр.

По его мнению, Альянс для решения этого вопроса работает неэффективно.

"Я не вижу, чтобы НАТО выступало как Альянс по обеспечению Украины оружием. Мы видим, что некоторые союзники дают нам оружие, но мы не видим, что весь Альянс работает над этим. Некоторые союзники более активны, чем другие. Роль таких членов НАТО, как США, Польша, Великобритания, Турция, решающая, но я не вижу, что НАТО действует как Альянс", – отметил Кулеба.

По его словам, больше всего Украине сейчас необходимы реактивные системы залпового огня и танки.

"Западные танки, а не советские. Мы больше не можем полагаться на поставку оружия советских времен, с этим нужно заканчивать. В чем мы нуждаемся – это в программе перехода от советского вооружения к стандартному оружию НАТО", – подчеркнул министр.

Он добавил, что "война будет продолжаться дольше, если мы не получим это оружие вовремя".

Кулеба убежден в победе Украины, поскольку у нее "нет другого выбора".

"Многие люди в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, потому что Украина не боится России, а они – да. Каждый хотел "надрать задницу" России, но никто не отважился. А у нас не осталось другого выбора", – сказал дипломат.

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