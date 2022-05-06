Кулеба: Если НАТО предоставит нам все необходимое оружие для деблокады Мариуполя, мы сделаем это сами. Нам не нужны солдаты НАТО

Кулеба ответил на вопрос, должны ли силы Альянса присоединиться к деблокаде Мариуполя.
"Если НАТО предоставит нам все необходимое оружие для деблокады Мариуполя, мы сделаем это сами. Нам не нужны солдаты НАТО, нам нужно оружие", – подчеркнул министр.
По его мнению, Альянс для решения этого вопроса работает неэффективно.
"Я не вижу, чтобы НАТО выступало как Альянс по обеспечению Украины оружием. Мы видим, что некоторые союзники дают нам оружие, но мы не видим, что весь Альянс работает над этим. Некоторые союзники более активны, чем другие. Роль таких членов НАТО, как США, Польша, Великобритания, Турция, решающая, но я не вижу, что НАТО действует как Альянс", – отметил Кулеба.
По его словам, больше всего Украине сейчас необходимы реактивные системы залпового огня и танки.
"Западные танки, а не советские. Мы больше не можем полагаться на поставку оружия советских времен, с этим нужно заканчивать. В чем мы нуждаемся – это в программе перехода от советского вооружения к стандартному оружию НАТО", – подчеркнул министр.
Он добавил, что "война будет продолжаться дольше, если мы не получим это оружие вовремя".
Кулеба убежден в победе Украины, поскольку у нее "нет другого выбора".
"Многие люди в странах НАТО, включая политиков, увлекаются Украиной, потому что Украина не боится России, а они – да. Каждый хотел "надрать задницу" России, но никто не отважился. А у нас не осталось другого выбора", – сказал дипломат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
Военную помощь Украине предоставляют более 30 стран, сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен 7 апреля. Вместе с 24 февраля они выделили на укрепление обороноспособности Украине более $5 млрд, сообщил 26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин.
26 апреля на базе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась, как сказал Остин, историческая встреча – первое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. В ней приняли участие министры обороны более 40 стран, в том числе глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников. Он передал партнерам список оружия, необходимого Украине.
27 апреля глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны, которые поддерживают Украину в войне с Россией, удвоить поддержку.