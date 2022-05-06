Зеленский: Оккупанты к жителям Мариуполя относятся, как к зверю. Хотя и к зверю нельзя так относиться

По словам Зеленского, Мариуполь – "один из самых сложных моментов этой войны".

"Это пример именно пыток. То есть там умышленная блокада российскими войсками, там умышленно не дают завезти еду никому – ни международным организациям гуманитарным (они так и не доехали туда с поставками еды и воды), ни нам, ни кому-либо еще. И сами не дают еду", – сказал он.

Глава государства напомнил, что люди в Мариуполе набирали воду из луж.

"То есть они [оккупанты] специально относились к людям, как не к людям, отношение, как к зверю, хотя и к зверю нельзя так относиться. Но такое отношение", – заявил Зеленский.

Президент считает, что в жестокости российских военных виновна в том числе и российская пропаганда, которая развивала ненависть россиян к украинцам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)