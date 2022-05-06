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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Азовсталь" не строилась как крепость, но уже два месяца ею является – Голтвенко

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На "Азовстали" продолжаются активные бои
На "Азовстали" продолжаются активные бои
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

Люди, эвакуированные с "Азовстали", – это маленькая победа Украины. Но на предприятии все еще остаются мирные жители, и их состояние критическое. Поэтому работа по их спасению должна продолжаться. Об этом заявил директор по персоналу комбината "Азовсталь" Иван Голтвенко в эфире телеканала "Украина 24".

"В бомбоубежищах на заводе еще остались люди. Когда мы загружали наши убежища сухпайками и водой, запас мы создавали на 14 дней полноценного трехразового питания. Люди, которые смогли выбраться, рассказывают: поскольку они понимали, что время пребывания неизвестно, они уменьшали количество приемов пищи до одного раза в день, чтобы максимально эти запасы провизии растянуть, и обеспечивали полноценное питание только детям. Но любой ресурс заканчивается. И сейчас люди находятся в кошмарных условиях", – рассказал он.

По его словам, бомбоубежища на заводе компания "Метинвест" восстановила до проектного состояния еще в 2014 году. А строился комбинат во время холодной войны, когда угрозы бомбежек воспринимались более чем серьезно, напомнил руководитель.

"Во времена холодной войны строительству объектов гражданской обороны уделялось особое внимание. В 2014 году руководство "Метинвеста" приняло решение восстановить все бомбоубежища до их проектного состояния. Многие из этих убежищ действительно оборудованы так, чтобы выдерживать удары из разного оружия. Но предприятие не строилось как крепость. Оно не рассчитано на то, чтобы 60 дней выдерживать постоянные обстрелы. Но благодаря духу наших воинов – полка "Азов", ВСУ, морпехов, которые там находятся, – оно стало крепостью”, – подчеркнул Голтвенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В городе на тот момент оставалось более 100 тыс. человек. По его данным на начало апреля, Мариуполь осаждали 10 тыс. российских военных. По информации Пентагона, сейчас там осталось около 2 тыс. россиян.

Последний оплот украинских военных в Мариуполе – завод "Азовсталь". В бомбоубежищах завода находятся сотни раненых, а также часть мирных жителей города. 

Президент России Владимир Путин 21 апреля публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны завода "Азовсталь", однако штурм продолжился. 

На "Азовстали" продолжаются активные бои, оккупанты прорвались на территорию завода, но украинские защитники держат оборону.

Первые автобусы  для эвакуации гражданских  с "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного креста приехали в Мариуполь вечером 30 апреля, группа людей была выведена с территории завода. Вопреки гуманитарному праву, никто из раненых военных не был эвакуирован.

Украина приветствовала начавшийся при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста процесс эвакуации с "Азовстали", но подчеркнула: эвакуировать нужно всех – и гражданских, и военнослужащих.

6 мая из Мариуполя вывезли еще около 500 мирных граждан.

Защитники Мариуполя заявили, что не будут сдаваться в плен, а с "Азовстали" готовы выйти только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

Владелец "Азовстали" Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия не будут работать при оккупантах ни при каких условиях.

Теги: война, Мариуполь, Метинвест, Азовсталь, ВСУ, война России против Украины
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