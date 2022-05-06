Зеленский о российской пропаганде: Геббельс – ребенок по сравнению со взрослыми людьми из Кремля

Президент заявил, что его поражает жестокость действий российских военных.

"Почему такая жестокость? Несет ответственность информационная машина РФ. Они смогли развить такую ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие-долгие годы – и вот результат: пытки. [...] И эта информационная машина... Я думаю, что [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс – ребенок по сравнению со взрослыми людьми из Кремля. И это самое страшное, что сделал человек: без выстрелов, благодаря информационной машине охотились на нацию и подготовили это", – сказал он.

Глава государства напомнил, что в составе российских войск есть люди, которым по 18–20 лет.

"А начало войны было восемь лет назад. Этим людям было 10–12 лет. То есть мы говорим не только о СМИ. Это школа, это университеты, училища. Это большая пропагандистская машина. Вот что сделано. И я считаю, что с этим надо решать. Потому что можно говорить о пытках [позже] в суде, но нельзя вымыть людям мозг от результатов этой пропаганды", – заявил Зеленский.

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