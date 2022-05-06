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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о российской пропаганде: Геббельс – ребенок по сравнению со взрослыми людьми из Кремля

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Зеленский: Несет ответственность информационная машина РФ. Они смогли развить ненависть еще до начала полномасштабной войны
Зеленский: Несет ответственность информационная машина РФ. Они смогли развить ненависть еще до начала полномасштабной войны
Фото: president.gov.ua

В войне России против Украины и военных преступлениях российской армии против украинцев виновны не только военнослужащие, но и российская пропаганда. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 мая во время видеовстречи в британском Королевском институте международных дел Chatham House, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Президент заявил, что его поражает жестокость действий российских военных.

"Почему такая жестокость? Несет ответственность информационная машина РФ. Они смогли развить такую ненависть еще до начала полномасштабной войны. Они этим занимались долгие-долгие годы – и вот результат: пытки. [...] И эта информационная машина... Я думаю, что [нацистский пропагандист Йозеф] Геббельс – ребенок по сравнению со взрослыми людьми из Кремля. И это самое страшное, что сделал человек: без выстрелов, благодаря информационной машине охотились на нацию и подготовили это", – сказал он.

Глава государства напомнил, что в составе российских войск есть люди, которым по 18–20 лет.

"А начало войны было восемь лет назад. Этим людям было 10–12 лет. То есть мы говорим не только о СМИ. Это школа, это университеты, училища. Это большая пропагандистская машина. Вот что сделано. И я считаю, что с этим надо решать. Потому что можно говорить о пытках [позже] в суде, но нельзя вымыть людям мозг от результатов этой пропаганды", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях Украины – это изнасилования, казни, убийства детей.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 апреля пообещал, что Украина "достанет каждого" военного преступника из РФ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, российская пропаганда, Владимир Зеленский, Йозеф Геббельс, война России против Украины
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