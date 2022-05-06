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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российские пропагандисты хвастаются, что РФ может превратить любую страну в "ядерный пепел". Они повторяют это, как мантру

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Зеленский: Российские государственные пропагандисты рассчитывают, сколько времени нужно для удара ядерными ракетами по столицам Европы
Зеленский: Российские государственные пропагандисты рассчитывают, сколько времени нужно для удара ядерными ракетами по столицам Европы
Фото: president.gov.ua

Россия откровенно прибегает к ядерному шантажу впервые за много десятилетий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеовстречи в британском Королевском институте международных дел Chatham House 6 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Ядерный шантаж. Впервые за многие десятилетия. Совершенно откровенный. Российские государственные пропагандисты на своих медийных ресурсах рассчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, откровенно. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на Британских островах. Готовят инфографики. То есть серьезно к этому относятся. Хвастаются, что Россия может превратить любое государство в "ядерный пепел". Причем "ядерный пепел" – их цитата, которую они повторяют, как мантру", – заявил глава государства.

По его мнению, это происходит из-за чувства безнаказанности.

"Они привыкли, что бизнес as usual [как обычно] всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, не стесняющиеся связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ядерное оружие, российская пропаганда, Владимир Зеленский, война России против Украины
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