Зеленский: Российские пропагандисты хвастаются, что РФ может превратить любую страну в "ядерный пепел". Они повторяют это, как мантру

Зеленский: Российские государственные пропагандисты рассчитывают, сколько времени нужно для удара ядерными ракетами по столицам Европы Фото: president.gov.ua

"Ядерный шантаж. Впервые за многие десятилетия. Совершенно откровенный. Российские государственные пропагандисты на своих медийных ресурсах рассчитывают, сколько времени нужно, чтобы ядерные ракеты ударили по столицам Европы. Говорят об этом публично, откровенно. Рассказывают, как взорвать ядерные заряды в океане, чтобы радиоактивной волной смыло все на Британских островах. Готовят инфографики. То есть серьезно к этому относятся. Хвастаются, что Россия может превратить любое государство в "ядерный пепел". Причем "ядерный пепел" – их цитата, которую они повторяют, как мантру", – заявил глава государства.

По его мнению, это происходит из-за чувства безнаказанности.

"Они привыкли, что бизнес as usual [как обычно] всегда возвращался в отношения всех государств с Россией. И даже сейчас в Европе есть политики, не стесняющиеся связей с российским государством после всего, что армия России наделала в Украине", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)