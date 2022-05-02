Зеленский: Не могу сказать, что россияне не будут использовать ядерное оружие

В качестве примера он привел безответственные действия российских войск на украинских АЭС.

"У нас очень развита атомная генерация, атомные электростанции в Украине – мы очень мощные. Сначала они захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и хотели выбить всех наших технических работников, даже не понимая, что с этим делать. Затем они захватили Запорожскую атомную электростанцию – крупнейшую в Европе. Они обстреливали ее из танков, из другой бронированной техники. Они конкретно стреляли по ядерным реакторам. Они стреляли по атомным электростанциям. Да, она защищена, но стреляли из танков чеченцы и другие боевики, их армия, военные: они заблокировали ее и по ней стреляли", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты зачастую не понимают, какие последствия могут иметь их действия.

"Так что вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации – как политического, так и военного, – что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть, как было у нас с ядерной генерацией. И потому я просто не могу сказать: 100% нет, они не будут использовать [ядерное оружие] или будут. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно. Самые ужасные люди – которым все равно", – отметил глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)