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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Не могу сказать, что россияне не будут использовать ядерное оружие

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Зеленский: Самые ужасные люди которым все равно
Зеленский: Самые ужасные люди – которым все равно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью проекту 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network, которое в Facebook 2 мая опубликовал Офис президента.

В качестве примера он привел безответственные действия российских войск на украинских АЭС.

"У нас очень развита атомная генерация, атомные электростанции в Украине – мы очень мощные. Сначала они захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и хотели выбить всех наших технических работников, даже не понимая, что с этим делать. Затем они захватили Запорожскую атомную электростанцию – крупнейшую в Европе. Они обстреливали ее из танков, из другой бронированной техники. Они конкретно стреляли по ядерным реакторам. Они стреляли по атомным электростанциям. Да, она защищена, но стреляли из танков чеченцы и другие боевики, их армия, военные: они заблокировали ее и по ней стреляли", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты зачастую не понимают, какие последствия могут иметь их действия.

"Так что вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации – как политического, так и военного, – что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть, как было у нас с ядерной генерацией. И потому я просто не могу сказать: 100% нет, они не будут использовать [ядерное оружие] или будут. Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно. Самые ужасные люди – которым все равно", – отметил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/530664092100459/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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