В МИД РФ назвали инсинуациями возможное применение Россией ядерного оружия

27 января в МИД России заявляли, что не собираются нападать на Украину Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

"Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции в Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", – сказал он.

По словам Зайцева, в России "прекрасно понимают" угрозы, которые несет применение ядерного оружия.

"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине", – добавил представитель МИД РФ.

27 января в МИД России заявляли, что не собираются нападать на Украину.

"Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", – сказал Зайцев.

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