ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД РФ назвали инсинуациями возможное применение Россией ядерного оружия

27 января в МИД России заявляли, что не собираются нападать на Украину
27 января в МИД России заявляли, что не собираются нападать на Украину
Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook

Россия не собирается применять в Украине ядерное оружие. Об этом 6 мая во время брифинга заявил заместитель директора департамента информации и печати министерства иностранных дел России Алексей Зайцев, сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Нам неоднократно приходилось опровергать инсинуации о возможном применении со стороны России в ходе специальной военной операции в Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана", – сказал он.

По словам Зайцева, в России "прекрасно понимают" угрозы, которые несет применение ядерного оружия.

"Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине", – добавил представитель МИД РФ.

27 января в МИД России заявляли, что не собираются нападать на Украину

"Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", – сказал Зайцев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.

Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, МИД России, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
  "Я твоя зброя". Соловий выпустила песню о войне против российского агрессора. Видео
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
"Бабушка с красным флагом". Роднянский показал, какие памятники в РФ устанавливают к 9 мая
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
"Цискаридзе спросил у Галкина благословения? Или это штрейкбрехерство?" Садальский прокомментировал отстранение шоумена на российском ТВ
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
В США на авианосце прошла премьера "Топ Ган: Мэверик" с Крузом в главной роли. Актер прибыл на вертолете, лично посадив его на палубу. Фото
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
"Это похоже на целенаправленную травлю". Лазарев, сообщивший во время войны о любви к России, пожаловался на давление местных СМИ
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
  "Поддержка колоссальная, но есть еще и профессиональное жюри". Кондратюк оценил шансы Kalush Orchestra на победу в "Евровидении 2022"
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Не смогла удержаться". Никитюк показала, какой маникюр сделала во время войны
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
"Наша история только начинается". В Офисе президента рассказали, кто на самом деле стоит за приездом Джоли в Украину
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
  Дорн о близких родственниках из РФ: Почти на всех поставил крест. Они даже не поинтересовались, жив ли их родной человек
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Мы должны поднять им моральный дух и мужской". Никитюк призвала украинок поддержать ВСУ и рассказала, что нужно делать
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
"Марик оказался боевым, с характером". Кулеба показал, как его новый питомец играет с бутылкой из-под алкоголя
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
  "Когда будешь петь мою песню, знай, что мне негде жить". Билык рассказала, как просила Киркорова и его коллег "достучаться до Путина"
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
"Я снималась с российскими актерами, говорила на языке оккупанта". Денисенко рассказала, "для чего" в Украине идет война
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я в ужасе". Киркоров рассказал о зомбировании в российском обществе (117726)
2
Орбакайте опубликовала первый пост после скандала с Симоньян, Галкиным и Пугачевой (66405)
3
Кондратюк о работе с Марченко на "Х-факторе": Мы поссорились весной 2014 года. Моя слабость – что я не расторг контракт с СТБ. Не святой я (64299)
4
"На что способна украинская физика, показали два "Нептуна". Украинцы ответили "эксперту" Новгородцеву на заявление об украинском языке и науке (56327)
5
"Срут прямо в рот". Симоньян, отвечая Киркорову, заступившемуся за Галкина, рассказала о "сексуальных извращениях" Пугачевой (38806)
6
"Моя сестра написала мне букву Z. И все". Жена Кошевого рассказала о реакции родственников из Крыма на войну против Украины (26087)
7
Кошевой из студии "Квартал 95" о встрече с Зеленским во время войны: Были разочек. Общались. Главное – чтобы ел и был в бронике (26061)
8
В прославившейся благодаря Джоли львовской кофейне рассказали, какую выручку получили в день ее неожиданного визита (26019)
 
 
 
 