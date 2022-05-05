Лукашенко: Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо

Цитаты из интервью приводит также сайт самопровозглашенного президента.
Согласно релизу, журналисты спросили о мнении Лукашенко относительно возможности применения ядерного оружия "в случае затягивания военных действий в Украине и считает ли он это вообще допустимым, не является ли это какой-то красной линией в этом случае".
"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Может Россия или не может – это вам надо задать руководству России этот вопрос", – ответил Лукашенко.
Он считает, что президент РФ Владимир Путин, "скорее всего, не хочет глобального столкновения с НАТО".
В этом же интервью Лукашенко заявил, что, по его "ощущениям", война России против Украины затянулась.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.
Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.
Спикер Путина Дмитрий Песков сообщал 29 марта, что любой исход войны в Украине – не повод для применения ядерного оружия РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в начале мая, что не уверен в том, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия.