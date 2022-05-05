Лукашенко: Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо

Лукашенко: Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда Фото: president.gov.by

Цитаты из интервью приводит также сайт самопровозглашенного президента.

Согласно релизу, журналисты спросили о мнении Лукашенко относительно возможности применения ядерного оружия "в случае затягивания военных действий в Украине и считает ли он это вообще допустимым, не является ли это какой-то красной линией в этом случае".

"Абсолютно считаю, что применение ядерного оружия недопустимо, еще и потому, что это рядом с нами. Не совсем здесь, но не за океаном, как Соединенные Штаты. Недопустимо вообще… что наш земной шар с орбиты может сорвать и мы улетим неизвестно куда. Применение ядерного оружия недопустимо. Может Россия или не может – это вам надо задать руководству России этот вопрос", – ответил Лукашенко.

Он считает, что президент РФ Владимир Путин, "скорее всего, не хочет глобального столкновения с НАТО".

В этом же интервью Лукашенко заявил, что, по его "ощущениям", война России против Украины затянулась.

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