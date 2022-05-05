Лукашенко заявил, что российская "операция" в Украине затянулась

Лукашенко заявил, что якобы его страна "делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было" Фото: EPA

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что "операция" эта затянулась", – сказал он.

Несмотря на то, что из Беларуси по Украине регулярно запускаются ракеты и с ее территории в первые дни войны шла техника оккупантов, Лукашенко заявил, что его страна "делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было".

"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было", – подчеркнул Лукашенко.

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