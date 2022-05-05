Лукашенко заявил, что российская "операция" в Украине затянулась

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что "операция" эта затянулась", – сказал он.
Несмотря на то, что из Беларуси по Украине регулярно запускаются ракеты и с ее территории в первые дни войны шла техника оккупантов, Лукашенко заявил, что его страна "делает все, чтобы войны между Украиной и Россией не было".
"Мы категорически не приемлем никакой войны. Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой войны не было", – подчеркнул Лукашенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.
Западные страны называют Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.