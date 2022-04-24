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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко на Пасху призвал соседей "беречь мир" и рассказал о "голодных" Литве, Латвии и Польше

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По словам Лукашенко, граждане Литвы, Латвии и Польши якобы едут в Беларусь за гречкой и солью
По словам Лукашенко, граждане Литвы, Латвии и Польши якобы едут в Беларусь за гречкой и солью
Фото: ЕРА

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, в своем поздравлении на Пасху обратился к соседним государствам с призывом "жить дружно", сообщила 24 апреля пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко сравнил Пасху с Днем Победы, назвав их равносильными праздниками. И якобы от имени белорусского народа озвучил просьбу к соседним странам Беларуси.

"Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: "Чего там, у народа все время "лишь бы не было войны". А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны", – сказал Лукашенко.

Он предложил "коллегам-политикам" "не создавать людям проблемы" и "жить дружно", не уточнив, кого именно имеет в виду.

Лукашенко также упомянул в своей речи Литву, Латвию и Польшу, граждане которых, по его словам, якобы едут в Беларусь за гречкой и солью.

"Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас", – рассказал он.

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

13 апреля ОБСЕ опубликовала на своем сайте отчет, в котором говорится, что, "несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину", страна якобы не является стороной конфликта в войне России против Украины.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, Александр Лукашенко, Литва, война, Пасха
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