Лукашенко на Пасху призвал соседей "беречь мир" и рассказал о "голодных" Литве, Латвии и Польше

По словам Лукашенко, граждане Литвы, Латвии и Польши якобы едут в Беларусь за гречкой и солью Фото: ЕРА

Лукашенко сравнил Пасху с Днем Победы, назвав их равносильными праздниками. И якобы от имени белорусского народа озвучил просьбу к соседним странам Беларуси.

"Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально. Помните, все время подтрунивали надо мной, особенно так называемые оппозиционеры: "Чего там, у народа все время "лишь бы не было войны". А я всегда говорил: если война – ничего не надо. И как актуально сегодня звучат эти просьбы и требования белорусского народа: лишь бы не было войны", – сказал Лукашенко.

Он предложил "коллегам-политикам" "не создавать людям проблемы" и "жить дружно", не уточнив, кого именно имеет в виду.

Лукашенко также упомянул в своей речи Литву, Латвию и Польшу, граждане которых, по его словам, якобы едут в Беларусь за гречкой и солью.

"Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками. Я про Украину в данном случае уже не говорю. Они же были такие счастливые, веселые. Жили в "заможном" мире, у них все было. И где они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у нас", – рассказал он.