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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Тихановская: ​Беларусь должна быть стороной переговоров по Украине. ​Но Лукашенко не имеет права участвовать в переговорах о мире

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Тихановская: На переговоры должны быть приглашены настоящие представители белорусского народа
Тихановская: На переговоры должны быть приглашены настоящие представители белорусского народа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Требуя участия в мирных переговорах между Украиной и Россией, называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко хочет продлить свою политическую жизнь. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказала лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Я считаю, что Беларусь должна быть стороной переговорного процесса, потому что с территории Беларуси летят ракеты, наша страна двумя диктаторами втянута в эту войну. В переговорах обязательно учитывать белорусский вопрос. Только вот человек, который продолжает убивать и пытать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире. Сам факт, что Лукашенко начал называть войну войной, а не спецоперацией, и заговорил о переговорах, – это сигнал, что он хочет переиграть то, что он наделал. Ему эти переговоры нужны только для того, чтобы продлить свое существование в президентском дворце", – подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что Офис президента Украины осторожен в контактах с представителями белорусской оппозиции.

"Я думаю, на переговоры должны быть приглашены настоящие представители белорусского народа. Наша команда в контакте с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Но это очень осторожные контакты. Они явно не хотят провоцировать Лукашенко", – сказала Тихановская.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси. Российские войска продолжают вести обстрел украинских городов с баз, расположенных в Баларуси.

Известно, что российские оккупанты вывозят украинцев в Беларусь под видом эвакуации. По данным МИД Украины на 29 марта, "в Россию и Беларусь принудительно перевезли 40 тыс. украинцев".

7 апреля Лукашенко заявил, что без участия Беларуси не может быть переговоров о мире между Украиной и Россией. По его словам, на переговорах "должна прозвучать позиция Беларуси".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, война, переговоры, Алеся Бацман, война России против Украины, спецоперация, интервью, Офис президента Украины, Светлана Тихановская
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