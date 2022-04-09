Тихановская: ​Беларусь должна быть стороной переговоров по Украине. ​Но Лукашенко не имеет права участвовать в переговорах о мире

"Я считаю, что Беларусь должна быть стороной переговорного процесса, потому что с территории Беларуси летят ракеты, наша страна двумя диктаторами втянута в эту войну. В переговорах обязательно учитывать белорусский вопрос. Только вот человек, который продолжает убивать и пытать белорусов, не способен участвовать в переговорах о мире. Сам факт, что Лукашенко начал называть войну войной, а не спецоперацией, и заговорил о переговорах, – это сигнал, что он хочет переиграть то, что он наделал. Ему эти переговоры нужны только для того, чтобы продлить свое существование в президентском дворце", – подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что Офис президента Украины осторожен в контактах с представителями белорусской оппозиции.

"Я думаю, на переговоры должны быть приглашены настоящие представители белорусского народа. Наша команда в контакте с Офисом президента Украины Владимира Зеленского. Но это очень осторожные контакты. Они явно не хотят провоцировать Лукашенко", – сказала Тихановская.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube