ОБСЕ в отчете заявили, что Беларусь не является стороной конфликта в войне РФ против Украины – СМИ

В ОБСЕ считают, что Беларусь станет стороной конфликта, только если прямо будет участвовать в боевых действиях Фото: depositphotos.com

"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, миссия считает, что по состоянию 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямыми участие в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь", – говорится в выводах отчета.

В комментарии украинской стороны говорится, что действия государства, которое позволяет использовать свою территорию для агрессии, тоже является актом агрессии.

Также, по мнению украинской стороны, имеется множество подтвержденных фактов, свидетельствующих о том, что Россия использует территорию Беларуси для осуществления своих незаконных нападений на территорию Украины.

Среди подтвержденных фактов следующие:

российские танки, БМП и российские тяжелые огнеметные системы были переброшены на территорию Украины с юго-запада Беларуси через КПВВ "Сеньковка";

Россия запустила ракеты из Могилевской области в сторону Украины;

на спутниковых снимках Maxar, опубликованных 23 февраля 2022 года (за день до атаки), видно, что Россия разместила в Великом Бокове под Мозырем более сотни единиц техники и военнослужащих.

Помимо вышеперечисленного, по мнению представителей Украины, есть факты, что к нападению на Украину причастны и белорусские войска, несмотря на прежние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь не будет участвовать ни в каких боевых действиях против Украины.

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