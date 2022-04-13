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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ОБСЕ в отчете заявили, что Беларусь не является стороной конфликта в войне РФ против Украины – СМИ

В ОБСЕ считают, что Беларусь станет стороной конфликта, только если прямо будет участвовать в боевых действиях
В ОБСЕ считают, что Беларусь станет стороной конфликта, только если прямо будет участвовать в боевых действиях
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 13 апреля, постоянному совету ОБСЕ предоставят отчет о том, что Беларусь якобы не является стороной конфликта в войне России против Украины. Об этом сообщили журналисты "Радыё Свабода", которые получили в свое распоряжение этот отчет.

"Несмотря на то, что Беларусь позволяет использовать свою территорию для российских атак на Украину, миссия считает, что по состоянию 1 апреля она не является стороной международного вооруженного конфликта до тех пор, пока не совершит акты насилия или иные действия, которые были бы прямыми участие в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь", – говорится в выводах отчета.

В комментарии украинской стороны говорится, что действия государства, которое позволяет использовать свою территорию для агрессии, тоже является актом агрессии.

Также, по мнению украинской стороны, имеется множество подтвержденных фактов, свидетельствующих о том, что Россия использует территорию Беларуси для осуществления своих незаконных нападений на территорию Украины.

Среди подтвержденных фактов следующие:

  • российские танки, БМП и российские тяжелые огнеметные системы были переброшены на территорию Украины с юго-запада Беларуси через КПВВ "Сеньковка";
  • Россия запустила ракеты из Могилевской области в сторону Украины;
  • на спутниковых снимках Maxar, опубликованных 23 февраля 2022 года (за день до атаки), видно, что Россия разместила в Великом Бокове под Мозырем более сотни единиц техники и военнослужащих.

Помимо вышеперечисленного, по мнению представителей Украины, есть факты, что к нападению на Украину причастны и белорусские войска, несмотря на прежние заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь не будет участвовать ни в каких боевых действиях против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля, вторгшись в Украину по нескольким направлениям, российские оккупанты использовали в том числе территорию Беларуси.

Генштаб Вооруженных сил Украины 20 марта сообщил, что фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. По информации замминистра обороны Украины Анны Маляр, белорусские военнослужащие не хотят воевать против Украины и готовы сдаваться в плен в случае их использования в ходе вторжения в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины сообщал 11 марта, что Беларусь разрешила РФ перевозить по своей железной дороге ракеты для систем "Град", "Смерч", "Точка-У" и "Искандер". "Белорусское общество должно требовать от власти запрета на передвижение по территории РБ военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления", – подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, ОБСЕ, война, война России против Украины
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